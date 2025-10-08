공인중개사 개업 월 600명 아래로…'역대 최저'

신규 개업한 공인중개사 수가 월간 역대 처음으로 600명 아래로 떨어졌습니다.



8일 한국공인중개사협회에 따르면 올해 8월 전국적으로 신규 개업한 공인중개사는 584명으로 집계됐습니다.



협회가 2015년 중개사 개·폐·휴업 현황 집계를 시작한 이래 월간 신규 개업 공인중개사 숫자가 600명 밑으로 내려간 것은 이번이 처음입니다.



8월 폐업 공인중개사는 824명, 휴업 공인중개사는 85명이었습니다.



전국적으로 폐·휴업 공인중개사가 신규 개업 공인중개사보다 많은 현상은 2023년 2월부터 지난 8월까지 2년 7개월째 이어졌습니다.



이와 같은 부동산 중개 업황 악화는 집값이 하락하고 거래량이 줄기 시작한 2022년 하반기(7∼12월)부터 본격화했습니다.



이에 따라 실제로 영업하는 개업 공인중개사는 지난달 말 기준 11만 445명으로 감소했습니다.



올해 1월(11만 1천794명)과 비교해 1천349명이나 줄어든 수치로, 국내 공인중개사 자격증 보유자가 55만여 명인 점을 고려하면 5명 가운데 1명만 사무실을 운영 중인 셈입니다.