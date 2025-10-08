'우리들의 발라드' SM연습생 출신 김윤이, 발라드로 재도전…응원 속에 다음 라운드 진출

아이돌 연습생 출신 김윤이가 다음 라운드에 진출했다.



7일 방송된 SBS '우리들의 발라드'에서는 아이돌 연습생이었던 김윤이가 새로운 출발을 위해 참가했다.



이날 방송에서 김윤이는 5년간 SM엔터테인먼트의 연습생이었다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그리고 김윤이는 "올해 데뷔한 하츠 투 하츠, 그리고 에스파분들이랑 연습생 기간이 겹친다"라고 말했다.



집에서 동료들의 데뷔 무대를 지켜보았다는 김윤이는 "되게 묘하더라. 옆에서 맨날 보던 친구들이었는데 예쁘게 꾸미고 큰 무대에 선 모습을 보니까 기분이 묘하고 슬프기도 하고 그랬다"라고 말해 안타까움을 자아냈다.



인생 첫 발라드곡으로 윤상의 '이별의 그늘'을 선택한 이유에 대해 김윤이는 "5년간의 연습생 생활을 마치고 숙소에서 짐을 챙겨서 대전으로 가는 기차를 타고 오는 길에 우연히 들었다. 그런데 제 마음이랑 너무 비슷하더라. 5년 동안 아이돌을 준비하고 꿈꿨는데 그 꿈을 포기해야 하고 그런 마음이 이 곡에 잘 녹아있는 거 같아서 선택했다. 그리고 이 곡이 윤상 선배님의 데뷔곡인데 나에게도 이 무대가 새로운 시작이니까 특별한 의미가 되지 않을까 싶어서 고르게 되었다"라고 설명했다.



김윤이는 떨리는 목소리로 노래를 열창했다. 그리고 끝나기 직전 극적으로 합격 사인에 불이 켜졌다.



차태현은 "너무 한 음 한 음 열심히 부르는 모습이 인상적이었다. 간절함이 느껴졌다"라며 박수를 보냈다. 그리고 박경림은 SM엔터테인먼트의 메인 보컬 계보를 잇는 것 같은 목소리였다고 덧붙였다.



이어 미미는 "이 노래를 들었을 때의 느낌이 살아있었던 거 같다. 간절하게 느껴졌다. 사실 오늘도 기차 타고 가면서 들으면 이 노래를 들으면 어떡하나 걱정했다. 그런데 대단하다고 생각되는 게 아이돌 연습생이었다면 다른 트레이닝을 받았을 텐데 그런 것과 다른 발라드로 도전하는 것이 멋진 것 같다"라며 응원했다.



