EU, 철강 관세 50%로 인상…'한국산 철강' 직격탄 맞나

<앵커>



미국에 이어 유럽연합도 철강의 관세를 50%로 올리기로 했습니다. 유럽은 한국 철강 산업의 주요 수출 지역 중 하나인 만큼, 우리 산업에도 적지 않은 영향을 줄 거란 우려가 나옵니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



유럽연합, EU의 행정부 격인 집행위원회가 현지 시간 7일, 새로운 규정안을 발표했습니다.



유럽 철강 산업과 일자리 보호를 명목으로 수입산 철강에 대한 무관세 혜택을 대폭 줄이고, 관세를 미국과 마찬가지인 50% 수준으로 인상하겠단 내용입니다.



[마로시 셰프초비치/EU 무역·경제안보 집행위원 : 무관세 수입 쿼터를 기존 3천300만 톤에서 1천830만 톤으로 47% 줄이고, 쿼터 초과분에 대해선 50% 관세를 부과할 것입니다.]



이번 규정안은 기존에 시행 중이던 EU의 철강 세이프가드를 대체하기 위한 것입니다.



기존 세이프가드는 EU가 지난 2018년부터 트럼프 1기 행정부의 철강 관세에 대응해 국가별로 지정된 쿼터를 무관세로 수입하되, 초과 물량에 대해선 25% 관세를 부과하는 규정입니다.



세계무역기구, WTO 규정에 따라 EU는 이 세이프가드를 내년 6월까지 강제 종료해야 하는데, EU 집행위가 오히려 더 강한 보호무역 조치를 들고 나온 셈입니다.



유럽이 주요 수출 시장 중 하나인 한국산 철강이 직격탄을 맞을 거란 우려가 제기됩니다.



지난해 우리의 대EU 철강 수출액은 44억 8천만 달러로, 대미 철강 수출액보다도 약 1억 3천 달러 많은 규모입니다.



EU 집행위는 국가별로 수입 쿼터가 다를 수 있고 개별 협상 결과에 달렸단 입장입니다.



이번 새 규정안이 발효되려면, 유럽의회와 EU 27개국 이사회 간 협상 등 입법 절차를 거쳐야 하는데, 그때까지 수입 쿼터 협상 전략을 철저히 세우는 등 국내 철강 산업 타격을 최소화할 대책 마련이 시급해 보입니다.



(영상편집 : 정용화)