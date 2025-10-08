뉴스

베이징에 세계 최초 '로봇 편의점'…"커피도 만들어준다"

권란 기자
작성 2025.10.08 07:49
<앵커>

중국 베이징에 세계 최초로 로봇 점원이 운영하는 편의점이 문을 열었습니다. 로봇이 주문을 받아서 물건도 건네주고 커피도 만들어준다고 합니다.

어떤 모습인지, 베이징 권란 특파원이 다녀왔습니다.

<기자>

9㎡ 면적의 매장에서 로봇 점원이 반갑게 맞이합니다.

[편의점 로봇 : 고객님에게 서비스하게 되어 기쁩니다. 여기는 전 세계 최초 AI로 구동되는 로봇 편의점입니다.]

매대에 있는 태블릿 PC로 생수 한 병을 주문해 봤습니다.

[편의점 로봇 : 제품을 가져다 드릴게요.]

냉장고 여러 음료 사이 40초 만에 정확히 생수를 골라 가져다줍니다.

커피를 주문하면 커피 로봇이 제조하고 로봇 점원이 가져다줍니다.

아메리카노 한 잔을 받는 데 약 3분 남짓, 일반 카페와 비슷한 시간이 걸립니다.

베이징 시내에 문을 연 로봇 편의점입니다.

하루에만 1천여 건의 주문을 받을 정도로 큰 인기를 끌고 있습니다.

[고객 : 로봇과 AI 기술이 일상생활 속에 들어온 걸 체험할 수 있었습니다.]

자체 개발한 AI 모델로 훈련한 로봇이 복잡한 환경에서 스스로 판단하며 임무를 수행합니다.

개업 두 달이 지났는데 단 한 차례의 오류도 없었다는 게 업체 측 설명입니다.

하루 2~3차례 배터리만 교체하면 24시간 영업이 가능합니다.

지난 8월에는 세계 휴머노이드 로봇 대회의 약품 분류 종목에서도 우승을 차지하며 실력을 인정받았습니다.

[자오위리/갤럭시로봇 CSO : 로봇용 AI는 멀티모달 감지가 필수입니다. 공간 데이터를 읽고, 운동 궤적을 제어하는 능력을 포함해야 합니다.]

다만 아직 페트병 음료와 커피만 다룰 수 있고, 제품을 보충하거나 배터리를 교환하려면 사람의 손을 거쳐야만 합니다.

로봇 편의점은 중국 10개 도시 100개 매장으로 확대되고 취급 제품도 늘어날 예정입니다.

(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 오영택)
