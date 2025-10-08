한은 박물관에 친일 작가 작품 전시…'10년간 10회'였다

<앵커>



한국은행이 운영하는 화폐박물관에 친일 작가들의 작품들이 전시 중인 걸로 확인됐습니다. 한국은행은 이런 사실을 모른 채 전시를 기획했던 걸로 파악됐습니다.



신용일 기자가 취재했습니다.



<기자>



서울 도심 한복판에 있는 화폐박물관.



한국은행 본관 건물이었지만 내부 개조를 거쳐 2001년부터는 한국은행이 박물관으로 운영하고 있습니다.



박물관 내 전시된 작품 가운데 눈에 띄는 그림들이 있습니다.



김기창의 '목동', 김인승의 '봄의 가락', 그리고 심형구의 '수변'입니다.



세 화가의 과거 이력은 나와 있지 않은데, 확인 결과 모두 친일 작가인 것으로 드러났습니다.



친일반민족행위 진상 규명 보고서는 김기창과 김인승에 대해 미술 활동으로 일제의 내선 융화, 황민화 운동을 주도해 식민 통치와 침략 전쟁에 적극 협력했다고 지적했습니다.



또, 심형구에 대해서는 일제 통치 기구의 주요 외곽단체 장으로서 식민 통치와 침략 전쟁에 적극 협력했다며 친일반민족행위자로 규정하고 있습니다.



[전성현/관람객 : 배신감을 느끼죠, 갑자기. 외국인들도 보지만 또 어린아이들도 많이 오잖아요. 친일했던 설명들이 있었으면, 좋고 나쁨을 떠나서 보면서 뭔가 생각 좀 더 하면서 봤을 텐데 그런 게 없어서 좀 아쉽죠.]



이곳에 전시됐던 작품들을 전수 분석했더니 지난 2016년부터 이들을 포함해 모두 4명의 친일 작가들 작품이 10차례나 과거 행적에 대한 설명 없이 전시됐습니다.



[조승래/국회 기획재정위원회 (민주당) : 공적 공간에서의 전시는 역사적 책임과 윤리를 고려해야 하며 한국은행은 전시물 재검토와 함께 친일 행적을 분명히 알리는 조치를 취해야 합니다.]



한국은행 측은 "친일 작가라는 사실을 몰랐다"면서 "앞으로 작가 선정에 주의하고, 불가피하게 전시를 하게 될 경우 별도의 설명을 하겠다"고 밝혔습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 최진화, 디자인 : 전유근·장예은)