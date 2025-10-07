교황 레오 14세, 11월 말 첫 해외 순방…"튀르키예·레바논 방문 예정"

▲ 교황 레오 14세

교황 레오 14세가 다음 달 말, 즉위 후 첫 해외 순방에 나설 예정입니다.교황청은 현지시간 7일, 레오 14세가 다음 달 27일부터 30일까지 튀르키예를 방문하고, 이어서 12월 2일까지 레바논을 찾을 계획이라고 밝혔습니다.교황청은 "레오 14세가 양국 국가 원수와 교회 당국의 초청을 수락했다"며 "튀르키예 방문에는 니케아 공의회 1,700주년을 기념하는 이즈니크 순례가 포함될 것"이라고 설명했습니다.이어지는 레바논 순방 일정은 추후 발표될 예정이라 전했습니다.지난 7월 초, 레오 14세는 바티칸을 찾은 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령의 부인 에미네 에르도안을 만났습니다.당시 레오 14세는 '이슬람교 인구가 99%인 튀르키예를 첫 해외 순방국으로 찾고 싶다'는 뜻을 밝힌 바 있습니다.레오 14세는 니케아 공의회 1천700주년이 되는 해임을 상기하며 "튀르키예는 기독교인에게 중요한 나라이며, 평화 구축에 있어서도 중요한 가교가 되고 있다"고 언급한 것으로 전해집니다.현재 튀르키예 이즈니크 지역에 해당하는 '니케아'이 공의회는 서기 325년 로마 황제 콘스탄티누스 1세가 소집한 최초의 세계적 종교회의입니다.당시 회의에선 예수 그리스도가 성부와 일체라는 기독교 교리가 공식 인정됐고, 그리스도의 신성을 부정한 아리우스파가 이단으로 규정됐습니다.당시에는 로마 가톨릭과 동방 정교회라는 구분이 없었기에, 양측 모두에게 공동의 뿌리이자 공통의 기준, 동서 교회 분열 이전의 일치를 상징하기도 합니다.레오 14세의 레바논 순방에선 지난 2020년 베이루트 항구에서 바생한 화학 폭발 사고 추모와 평화 호소 관련 일정이 잡힐 것으로 점쳐지고 있습니다.레바논을 마지막으로 방문한 교황은 2012년 9월 베네딕토 16세입니다.레오14세의 전임자인 프란치스코 교황 역시 레바논 방문을 희망했으나 정치·경제 불안정으로 방문하지 못했습니다.​​​​​​​(사진=AP, 연합뉴스)