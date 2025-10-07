김상욱 400어시스트 대기록…HL 안양, 홈 개막 3연전 위닝시리즈

▲ 아시아리그 최초로 400어시스트를 달성한 HL 안양 김상욱(오른쪽)

디펜딩 챔피언 HL 안양이 화끈한 골 잔치로 2025-2026 아시아리그 아이스하키 정규리그 홈 개막 3연전을 위닝시리즈(3연전 가운데 최소 2승)로 마무리했습니다.백지선 감독이 지휘하는 HL 안양은 오늘 HL 안양 아이스링크에서 열린 2025-2026 아시아리그 아이스하키 정규리그 6차전 홈 경기에서 요코하마 그리츠를 5대 2로 완파했습니다.결승골을 포함해 2골을 터트린 김건우가 공격을 견인했고, 강민완과 한자와 지카라, 이돈구가 득점포를 가동하며 승리에 힘을 보탰습니다.앞선 4일 홈 개막 경기에서 4대 1로 승리한 뒤 5일 경기에서 연장 끝에 4대 5로 석패했던 HL 안양은 이로써 3승 3패(1연장패 포함), 승점 10으로 중간 순위 4위를 유지했습니다.아시아리그 아이스하키는 정규 시간 승리에 3, 연장승에 2, 연장패에 1의 승점을 줍니다.이날 HL 안양은 1피리어드 8분 38초 첫 파워플레이(상대 페널티로 인한 수적 우세) 기회에서 강민완이 선제골을 터트리며 앞서 나갔습니다.이 골을 도운 김상욱은 아시아리그 아이스하키 최초로 통산 400어시스트 고지에 오르는 위업을 달성했습니다.기세가 올라간 HL 안양은 선제골이 나온 지 16초 만에 권민재의 패스를 받은 김건우가 추가 골을 터트렸지만, 12분 35초에 이케다 아츠키에게 만회골을 내줘 1피리어드를 2대 1로 마쳤습니다.HL 안양은 2피리어드 들어 무려 24개의 유효 슈팅(SOG)을 퍼붓는 맹공을 펼친 끝에 3골을 뽑아내며 승기를 굳혔습니다.김건우가 2피리어드 12분 11초에 공격 지역 왼쪽으로부터 한 바퀴 돌아 나오며 멋진 리스트샷으로 골망을 흔들었고, 18분 50초에는 김상욱의 패스를 받은 이돈구가 중앙으로 파고들어 득점했습니다.HL 안양은 2피리어드 종료 41초를 남기고 한자와의 골까지 터지며 5대 1로 달아났습니다.크게 앞선 채 3피리어드에 돌입한 HL 안양은 7분 10초에 타일러 록웰에게 골을 내줬지만, 추가 실점 없이 경기를 마무리했습니다.HL 안양은 18일 일본 홋카이도 도마코마이에서 레드 이글스 홋카이도를 상대로 시즌 7차전 원정 경기를 치릅니다.(사진=HL안양 제공, 연합뉴스)