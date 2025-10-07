'불장' 재현 조짐…연휴 이후 '강력한 한 방' 나오나

<앵커>



6·27 대출 규제 이후 주춤했던 서울 아파트값 상승세가 다시 가팔라지고 있습니다. 또 다른 규제가 나오기 전에 막차라도 잡자는 심리가 퍼진 것도 한 요인인데요. 추석 이후의 부동산 시장 흐름은 정부가 추가 대책을 언제, 어떻게 내놓느냐에 따라 좌우될 전망입니다.



서울 성동구의 신축 단지입니다.



지난 6월, 18억 원에 거래됐던 전용면적 59제곱미터 형은 6·27 대출 규제 이후 1억 원가량 떨어졌다가, 지난달 다섯 차례 신고가를 경신하더니 20억 원을 돌파했습니다.



거래 건수도 7월 0건에서, 지난달 14건으로 상반기 수준을 회복했습니다.



규제 지역으로 묶이기 전에 사두겠다는 사람들이 현금을 들고 온다고 합니다.



[서울 성동구 공인중개사 : 세무사, 회계사, 주요 대기업, 변호사… 그런 사람들이 이제 오는 거죠. 지금까지도 와요. 추격 매수하러. 팔리고 물건이 없어요.]



9·7 공급 대책 발표 이후 서울 아파트값 상승률이 4주 연속 확대된 가운데, 성동과 마포, 광진 등 '한강벨트' 지역은 6·27 대출 규제 직전 과열 분위기를 재현하고 있습니다.



한강벨트 주변과 과천, 분당 등으로의 풍선효과도 확연해지는 분위기입니다.



[서울 마포구 공인중개사 : 세입자들은 (보증금을) 빼서 아파트를 매수하는 수요자들이 있더라고요. 동대문이나 이런….]



서울 대부분 지역이 투기과열지구 지정 요건을 충족한 가운데, 규제 지역 확대 전에 막차라도 잡자는 심리가 공급 대책에 대한 실망감과 기준금리 인하 기대 등과 맞물린 영향으로 풀이됩니다.



[김규정/한국투자증권 부동산 전문위원 : 투자를 고민하시는 심리들이 많고, 공급 불안이 계속 해소되지 못할 거다라는 우려들이 있어서 추격 매수 심리가 크게 꺾일 것 같지는 않거든요.]



추석 이후 서울 아파트값 흐름은 정부의 추가 대책 시기와 강도가 좌우할 가능성이 높습니다.



[함영진/우리은행 부동산리서치랩장 : 너무 잦은 규제는 시장의 내성을 불러일으(킵니다). 잦은 대책보다는 예상치 못한 '한방'의 정책을 통해 수요를 억제할 수 있는 방향으로(갈 거로 보입니다.)]



정부도 단편 대책을 반복하지 않겠다는 입장 속에, 규제 지역, 대출, 세제까지 아우르는 종합대책의 내용과 시점을 저울질하는 것으로 알려졌습니다.



