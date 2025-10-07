"'서울 아파트 보유' 미국인 63%, '한강벨트'에"

미국인이 서울에 보유한 아파트가 6천 채 가까이 되는 걸로 조사됐습니다.



서울에 아파트를 가진 미국인 10명 중 6명 이상이 이른바 '한강벨트 지역'으로 불리는 강남 3구와 마포, 용산, 성동, 광진구에 갖고 있었습니다.



국회 국토교통위 소속 정준호 의원이 부동산원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 12월 기준으로 미국인이 서울에 보유한 아파트는 5,678채였습니다.



외국인이 갖고 있는 전체 서울 아파트 만 2천 5백여 채 중 45.4%를 차지합니다.



이중 63%에 달하는 3천 576채가 한강 인근 지역인 강남, 서초, 송파와 마포, 용산, 성동, 광진구에 집중됐습니다.



특히 강남권 비중이 더 커, 강남구의 미국인 소유 아파트는 천 28채, 서초구 742채, 송파구 458채를 기록했습니다.



미국인 다음으로 서울에 아파트를 많이 가진 외국인은 중국인들로 서울 아파트 2천 536채가 중국인 소유였습니다.



이들의 보유 지역은 구로 610채, 영등포 284채를 비롯해 동대문, 금천구 등에 집중됐습니다.



중국인이 강남권에 보유한 아파트는 159채 정도였습니다.



미국과 중국인 다음으로는 캐나다, 타이완, 호주인 순으로 서울에 아파트를 많이 갖고 있었습니다.



정준호 의원 측은 대한건설정책연구원의 분석을 빌어 외국인의 국내 부동산 소유 유형이 "서울 강남권 등 고가 주택 밀집 지역 위주의 투자형과 서울 구로 등 실거주 수요 기반 거래로 이원화되고 있다"고 분석했습니다.



특히 "한강벨트에 아파트를 가진 외국인은 해외 동포가 많을 걸로 추정된다"며 "국세청이 지난 8월 아파트를 편법 취득한 외국인 49명에 대해 특별 세무조사를 실시한 결과 40%가 한국계였다"고 덧붙였습니다.



정 의원은 "1년간 한시적으로 시행되는 외국인 토지거래 허가 기간 동안 외국인의 실거주 수요와 재외국민 권익을 보호하면서도 투기성 부동산 쇼핑을 차단할 수 있는 제도를 마련해야 한다"고 지적했습니다.