뉴스

김민석 총리 "대통령 1인 다역은 필연적"…'예능 출연' 논란에 "안타깝다"

정유미 기자
작성 2025.10.07 17:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
김민석 총리 "대통령 1인 다역은 필연적"…'예능 출연' 논란에 "안타깝다"
▲ 김민석 국무총리

김민석 국무총리는 "한미 무역 협상, 정부 전산망 복구 지휘, 추석 인사를 동시에 소화하면서 예정된 방송 출연을 통해 K-푸드 세계화의 전도사 역할도 하는 것. 그것이 국정의 매 순간 매 사안에 최선을 다해야 하는 대통령의 일"이라고 말했습니다.

김 총리는 오늘(7일) 자신의 페이스북에서 "대통령의 동시다발 1인다역은 필연적"이라며 "이런 일조차 시비가 되는 것은 안타깝다"고 적었습니다.

국가 전산망 먹통 사태 와중에 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'를 녹화한 걸 두고 야권을 중심으로 비난이 거센 데 대해 방송 출연으로 K-푸드를 알리는 것 또한 대통령의 역할 가운데 하나란 점을 강조한 겁니다.

김 총리는 어제 방영된 방송을 시청했다며 "대통령님께서 방송에서 말씀하신 대로 한국 문화의 핵심인 K-푸드를 세계에 알리는 데 방송의 요리 프로그램은 큰 역할을 하고 있다"고 했습니다.

이어 "이번 방송은 아예 '전 세계에 알리고 싶은 K-푸드와 식재료'를 주제로 제작되고 넷플릭스에 공개되어 전 세계인이 함께 볼 수 있어 출연하신 것으로 알고 있다"고 덧붙였습니다.

김 총리는 아울러 "경주 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회담이 이제 3주 남았다"며 "각국 리더들에게 흥미로운 스토리와 맛이 담긴 K-푸드를 제공하는 방안을 우리의 창의적인 요리사분들과 더 상의해 봐야겠다"고 밝혔습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정유미 기자 사진
정유미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지