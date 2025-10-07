장동혁, 이 대통령 겨냥 "예능 출연이 국민 삶에 보탬되는 게 아냐"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 7일 건국전쟁2 영화를 관람하기 앞서 서울 롯데시네마 영등포점 한 카페에서 진행된 김덕영 감독과의 대화에서 발언하고 있다.
국민의힘 장동혁 대표가 이재명 대통령이 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 출연한 것과 관련해 "예능에 출연하는 게 국민의 삶에 보탬이 되는 게 아니라 재난 현장에 있는 게 국민 삶에 보탬이 되는 것"이라며 "무엇이 국민의 삶에 보탬이 되는지 제대로 판단할 수 없다면 그 자리에 있을 이유가 없다"고 말했습니다.
장동혁 대표는 오늘(7일) 오후 서울 영등포구의 한 영화관에서 정희용 사무총장, 서지영 홍보본부장 등 당직자, 청년들과 함께 영화 '건국전쟁2'를 관람한 뒤 이 대통령의 SNS 메시지와 관련한 취재진의 질문을 받고 이렇게 답했습니다.
앞서 이재명 대통령은 SNS에 "때로는 간과 쓸개를 다 내어주고 손가락질과 오해를 감수하더라도 국민의 삶에 한 줌이라도 보탬이 될 수 있다면 무엇이든 마다하지 않겠다"고 적었는데 이를 겨냥한 걸로 보입니다.
이 대통령과 부인 김혜경 여사가 지난달 28일 녹화한 JTBC '냉장고를 부탁해'는 추석인 어제 방영됐습니다.
이를 두고 국민의힘은 국가전산망 마비 사태 와중에 요리 예능을 녹화했다며 비판을 이어가고 있습니다.
