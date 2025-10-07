뉴스

장동혁, 이 대통령 겨냥 "예능 출연이 국민 삶에 보탬되는 게 아냐"

정유미 기자
작성 2025.10.07 16:43 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
장동혁, 이 대통령 겨냥 "예능 출연이 국민 삶에 보탬되는 게 아냐"
▲ 국민의힘 장동혁 대표가 7일 건국전쟁2 영화를 관람하기 앞서 서울 롯데시네마 영등포점 한 카페에서 진행된 김덕영 감독과의 대화에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 이재명 대통령이 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 출연한 것과 관련해 "예능에 출연하는 게 국민의 삶에 보탬이 되는 게 아니라 재난 현장에 있는 게 국민 삶에 보탬이 되는 것"이라며 "무엇이 국민의 삶에 보탬이 되는지 제대로 판단할 수 없다면 그 자리에 있을 이유가 없다"고 말했습니다.

장동혁 대표는 오늘(7일) 오후 서울 영등포구의 한 영화관에서 정희용 사무총장, 서지영 홍보본부장 등 당직자, 청년들과 함께 영화 '건국전쟁2'를 관람한 뒤 이 대통령의 SNS 메시지와 관련한 취재진의 질문을 받고 이렇게 답했습니다.

앞서 이재명 대통령은 SNS에 "때로는 간과 쓸개를 다 내어주고 손가락질과 오해를 감수하더라도 국민의 삶에 한 줌이라도 보탬이 될 수 있다면 무엇이든 마다하지 않겠다"고 적었는데 이를 겨냥한 걸로 보입니다.

이 대통령과 부인 김혜경 여사가 지난달 28일 녹화한 JTBC '냉장고를 부탁해'는 추석인 어제 방영됐습니다.

이를 두고 국민의힘은 국가전산망 마비 사태 와중에 요리 예능을 녹화했다며 비판을 이어가고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정유미 기자 사진
정유미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지