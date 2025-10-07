장동혁, 이 대통령 겨냥 "예능 출연이 국민 삶에 보탬되는 게 아냐"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 7일 건국전쟁2 영화를 관람하기 앞서 서울 롯데시네마 영등포점 한 카페에서 진행된 김덕영 감독과의 대화에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 이재명 대통령이 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 출연한 것과 관련해 "예능에 출연하는 게 국민의 삶에 보탬이 되는 게 아니라 재난 현장에 있는 게 국민 삶에 보탬이 되는 것"이라며 "무엇이 국민의 삶에 보탬이 되는지 제대로 판단할 수 없다면 그 자리에 있을 이유가 없다"고 말했습니다.장동혁 대표는 오늘(7일) 오후 서울 영등포구의 한 영화관에서 정희용 사무총장, 서지영 홍보본부장 등 당직자, 청년들과 함께 영화 '건국전쟁2'를 관람한 뒤 이 대통령의 SNS 메시지와 관련한 취재진의 질문을 받고 이렇게 답했습니다.앞서 이재명 대통령은 SNS에 "때로는 간과 쓸개를 다 내어주고 손가락질과 오해를 감수하더라도 국민의 삶에 한 줌이라도 보탬이 될 수 있다면 무엇이든 마다하지 않겠다"고 적었는데 이를 겨냥한 걸로 보입니다.이 대통령과 부인 김혜경 여사가 지난달 28일 녹화한 JTBC '냉장고를 부탁해'는 추석인 어제 방영됐습니다.이를 두고 국민의힘은 국가전산망 마비 사태 와중에 요리 예능을 녹화했다며 비판을 이어가고 있습니다.(사진=연합뉴스)