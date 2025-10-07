'냉부해' 본방에도 여야 시각차…"K푸드 열정" "정치쇼 본능"

이미지 확대하기

이재명 대통령과 부인 김혜경 여사의 요리 예능 출연 녹화분이 방영된 것을 계기로 여아가 공방을 이어갔습니다.이 대통령 부부는 지난달 28일 K-푸드 홍보를 위해 JTBC '냉장고를 부탁해' 특집 방송 녹화에 참여했고 녹화분은 추석인 어제 방영됐습니다.더불어민주당은 K-푸드 홍보 목적에 꼭 들어맞는 방송이었다며 이 대통령 출연을 문제 삼은 국민의힘의 사과를 촉구했습니다.국민의힘은 국가 전산망 마비 사태 와중의 녹화 참여가 부적절했다고 거듭 주장하며 대통령 홍보용 방송이라고 비판했습니다.민주당 박수현 수석대변인은 페이스북에서 "'OTT를 통한 K-푸드 홍보'라는 방송사의 추석 특집 제작 의도는 명확했고, 대통령 내외 말씀 한마디마다 'K-푸드 확산과 수출과 산업화'에 대한 열정이 넘쳐났다"고 평가했습니다.그는 "방송 초반엔 K-푸드 다큐멘터리나 토론회인 줄 알았다"고도 했습니다.특히 이 대통령 부부의 해당 프로그램 출연을 비판했던 국민의힘 장동혁 대표 등을 향해 "추석 민심 밥상에 숟가락 얹어보려던 의도는 실패한 것 같으니 국민께 사과드리고 '냉부해'에 출연하는 건 어떻겠나"라고 했습니다.조승래 사무총장은 페이스북에서 "국민의힘은 아무 데서나, 그 누구나, 이유도 없이 쏘아대는 총기난사범이 돼버렸다"며 "이성을 찾기 바란다"고 쏘아붙였습니다.박홍근 의원도 페이스북 글을 통해 "사실관계를 마구잡이로 뒤섞어 정쟁에 불붙이는 국민의힘의 행태에 한숨이 절로 나온다"며 "추석 단 하루만이라도 '국익 앞에 여야 없다'는 상식을 가지면 좋겠다"고 지적했습니다.민주당은 오늘 국민의힘 장 대표를 '허위사실 적시에 의한 명예훼손' 혐의로 서울경찰청에 고발했습니다.대통령실이 국가정보자원관리원 화재 이후 이 대통령의 대응을 상세히 설명했는데도 '48시간 행적은 결국 거짓말'이라고 한 것이 허위사실 유포라는 것입니다.이에 국민의힘 최보윤 수석대변인은 논평에서 "국가 재난 속에서도 예능 카메라 앞에서 웃는 모습은 국민 상식과 거리가 멀다"며 "대통령 자리는 예능 카메라 앞이 아닌 중앙재난안전대책본부 상황실, 국민의 불안을 달래는 현장이었어야 했다"고 비판했습니다.이어 "한국 음식을 세계에 알리겠다는 취지였다지만, 대통령 부부가 '이재명 피자'를 먹는 장면이 과연 국가 홍보에 도움이 됐는지 의문"이라며 "'냉장고를 부탁해'보다 '국민을 부탁해'가 먼저"라고 말했습니다.그는 윤석열 정부에서 전산망 장애가 발생하자 당시 당 대표였던 이 대통령이 '대통령 사과 및 장관 경질'을 요구했다는 점을 거론, "위기 앞에서도 카메라만 바라보는 '정치 쇼 본능', 이것이야말로 내로남불이며 위선의 정점"이라고 주장했습니다.배현진 의원은 페이스북에서 "과연 대한민국이 셧다운될 뻔한 국가 재난 상황에서 그곳에 엉덩이 붙이고 앉아 냉장고 파먹으며 어떤 비상조치를 했는지 명명백백하게 밝혀야 한다"고 말했습니다.주진우 의원도 "K-푸드 담당 농림축산식품부는 오늘도 먹통이다. 서버 복구가 먼저"라며 "K-푸드 해외 홍보는 구실일 뿐 이재명 국내 홍보용"이라고 주장했습니다.개혁신당 이동훈 수석대변인은 "국정자원 화재로 국민 불편이 극심하던 와중에 대통령이 웃으며 방송을 찍었다면 국정유기"라고 비판했습니다.(사진=JTBC 방송 갈무리, 연합뉴스)