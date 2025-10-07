이스라엘·하마스, 협상 돌입…트럼프 "합의 곧 나올 것"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 6일 자신의 '가자지구 평화구상'을 둘러싼 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스의 협상에 대해 "곧 합의가 나올 것으로 확신한다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 백악관에서 열린 행정명령 서명식에서 기자들의 질문에 "굉장한 진전이 이뤄지고 있다"며 이같이 말했습니다.그는 "하마스가 매우 중요한 문제에 대해 동의했다"며 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 가자지구 평화 협상에 "매우 긍정적"이라고 전했습니다.트럼프 대통령은 또 "우리는 심지어 이란으로부터도 평화협상이 이뤄지기를 바란다는 신호를 받았다"며 협상 타결에 대한 강한 자신감을 내비쳤습니다.이스라엘과 하마스 대표단은 하마스의 이스라엘 기습공격 2주년을 하루 앞두고 이집트 휴양 도시 샤름 엘 셰이크에서 이집트, 카타르, 미국의 중재 하에 간접 협상을 시작했습니다.이집트 국영 알카헤라 뉴스는 긍정적인 분위기 속에서 회담이 끝났고 이튿날인 7일 추가 회담이 열릴 예정이라고 보도했습니다.이번 협상은 트럼프 대통령이 20개 항으로 제시한 가자지구 평화구상을 놓고 진행됩니다.평화구상에는 이스라엘과 하마스가 합의하면 하마스는 이스라엘 인질을, 이스라엘은 팔레스타인 구금자 등을 각각 석방하면서 종전 절차를 시작하며, 하마스는 무장을 해제하고 민간 정부를 수립한다는 내용 등이 담겼습니다.AFP 통신에 따르면 양측 협상단은 "인질과 구금자 석방을 위한 현장 조건 마련"을 논의했습니다.하마스는 이 자리에서 인질 석방에 대한 입장과 이스라엘군의 가자지구 철수 규모와 시한에 대한 의견을 밝혔습니다.다만 이스라엘이 영구적인 휴전과 포괄적인 철수를 이행할지 깊은 우려를 표명한 것으로 알려졌습니다.트럼프 대통령은 합의가 이뤄질 것으로 낙관했지만 협상의 핵심 쟁점인 하마스의 무장해제 문제는 여전히 가장 큰 걸림돌로 남아 있습니다.하마스 소식통은 로이터 통신에 "무장해제 요구는 가장 까다로운 문제가 될 것"이라고 설명했습니다.그동안 하마스는 이스라엘의 점령이 완전히 끝나고 팔레스타인 국가가 건설되지 않는 한 무장 해제를 하지 않을 것이라는 입장을 고수해왔습니다.하마스 지도부와 밀접한 팔레스타인 소식통은 AFP에 이번 협상이 "며칠간 지속될 수 있다"며 "점령국(이스라엘)의 절멸 전쟁 지속 의도를 감안할 때 협상은 어렵고 복잡할 것"이라고 말했습니다.실제로 회담이 끝난 뒤에도 가자지구 내에서는 공습으로 인한 폭발음과 주택이 무너지는 소리가 들리는 등 이스라엘의 군사행동은 계속됐습니다.안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 성명을 통해 트럼프 대통령의 평화구상이 "이 비극적인 분쟁을 종식할 절호의 기회"라며 이스라엘과 하마스 양쪽에 합의를 촉구했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)