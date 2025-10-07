'신유빈 주축' 탁구 대표팀, 아시아선수권 위해 출국

▲ 선전 다짐하는 한국 탁구 대표팀

탁구 남녀 국가대표팀이 오는 11일부터 15일까지 인도 부바네스와르에서 열리는 2025 아시아선수권대회(단체전) 참가를 위해 7일 출국했습니다.오상은 감독과 석은미 감독이 이끄는 남녀 대표팀은 이날 오후 인천국제공항을 통해 아시아선수권이 열리는 인도로 떠났습니다.이날 출국 현장에는 탁구협회 이태성 회장과 현정화 수석부회장, 유남규 실무부회장 등 임원들이 직접 나와 선수단을 배웅했습니다.작년 아스타나 대회 때 3위를 했던 남자팀과 6위에 머물렀던 여자팀 모두 올해눈 결승 진출을 목표로 삼고 있습니다.남자 대표팀은 작년 대회 8강에서 일본을 3대 1로 꺾고 준결승에 올랐지만, 중국에 1대 3으로 져 결승에 오르지 못했던 아쉬움이 남아 있습니다.우리나라는 작년 대회 4강에 올랐던 중국, 타이완, 인도 등과 8강부터 시작합니다.간판 장우진(세아)과 안재현, 오준성(이상 한국거래소), 조대성(삼성생명), 박규현(미래에셋증권) 등 5명이 결승 진출 목표 이루기 위해 총력전을 펼 예정입니다.하지만, 지난주 개최된 2025 월드테이블테니스(WTT) 중국 스매시에 출전했던 장우진은 목 부분 통증이 남아 있고, 안재현도 종아리 부상으로 최상의 컨디션이 아닙니다.아시아선수권 단체전은 세 명이 출전해 두 명이 두 경기를 뛰고, 한 명이 한 경기를 뛰는 방식으로 진행됩니다.이 때문에 8강 직전까지 장우진과 안재현이 정상 컨디션을 회복하지 못하면 오준성, 조대성, 박규현이 대신 출격할 가능성도 있습니다.오상은 감독은 "이번 대회 목표를 결승 진출로 잡았다"면서 "8강에서 일본과 다시 붙을 수도 있는데, 이기고 결승까지 올라가 중국과 재대결하고 싶은 마음이 크다"라고 말했습니다.여자 대표팀은 중국 스매시에서 한국 여자 사상 처음으로 4강에 올랐던 간판 신유빈을 중심으로 이은혜(대한항공), 김나영(포스코인터내셔널), 최효주(한국마사회), 양하은(화성도시공사)이 나섭니다.여자팀은 작년 아스타나 대회 때 8강에서 인도에 2대 3 석패를 당해 6위에 그쳤지만, 8강부터 시작합니다.중국, 일본, 인도, 홍콩이 4강권을 형성한 가운데 우리나라는 8강에서 인도와 다시 맞붙을 수도 있습니다.지난주 중국 스매시에서 한국 여자 선수 사상 처음으로 단식 4강에 오르며 에이스 몫을 해낸 신유빈이 8강전 승리의 선봉장으로 나섭니다.석은미 감독은 "아시아선수권 결승 진출이 목표인데, 인도와 다시 붙는다면 설욕하고 4강 가서 중국, 일본 등과 대결하고 싶다"면서 "신유빈 선수가 중국 스매시에서 좋은 경기력을 보여준 여세를 몰아 주전 역할을 해줄 것으로 믿는다"고 말했습니다.한번 이번 대회에는 내년 아시아 유스 챔피언십과 2028년 아시아선수권 개최국인 북한도 선수단을 파견할 계획인 것으로 전해졌습니다.(사진=대한탁구협회 제공, 연합뉴스)