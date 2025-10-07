[날씨] 귀경길 곳곳에 비…기온 내려가 낮에도 쌀쌀

<앵커>



점차 귀경길 오르시는 분들 계실 텐데요. 오늘(7일)도 전국에 비가 내리겠고 날도 다소 쌀쌀하겠습니다.



자세한 날씨 박세림 기상캐스터가 전해드립니다.



<캐스터>



현재도 레이더 영상 보시면 서울을 비롯한 대부분 지역에 시간당 5mm 안팎의 비가 산발적으로 내리고 있습니다.



오늘 오후에도 전국적으로 비가 가끔 이어질 텐데요.



오늘 예상되는 비의 양을 보시면 강원 동해안과 산지, 경북 북부에 10에서 최고 40mm, 서울을 비롯한 그 밖의 대부분 지역에 5에서 10mm 안팎의 비가 예상되고 소강 상태를 보이는 곳도 많겠습니다.



연휴 후반 날씨도 궁금하실 텐데요.



비는 내일 새벽이면 대부분 잦아들겠습니다.



다만 일부 충청 이남과 동해안 지역은 내일까지도 비가 조금 내리겠고 내일 서울의 낮 기온이 27도까지 껑충 오르며 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



목요일에는 동해안 지역에만 비가 조금 더 내리겠습니다.



현재 동해상을 중심으로는 풍랑특보가 내려진 가운데 오늘 오후까지 물결이 매우 높게 일겠습니다.



자세한 낮 기온 살펴보면 서울이 20도, 대구 23도, 광주 26도로 낮 동안에도 대체로 쌀쌀하겠습니다.



다시 일상이 시작되는 금요일 밤부터 수도권과 강원에 비가 시작돼 다음 주까지도 길게 이어질 전망입니다.



(박세림 기상캐스터)