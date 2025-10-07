배우 김민종 스크린 복귀작 '피렌체' 할리우드 영화제 3관왕

▲ 영화 '피렌체', 글로벌 스테이지 할리우드 영화제 3관왕

배우 김민종의 스크린 복귀작 '피렌체'가 할리우드 영화제 3관왕에 올랐습니다.7일 홍보사 에스브이컴에 따르면 '피렌체'는 지난 4일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 2025 글로벌 스테이지 할리우드 영화제 시상식에서 작품상과 감독상, 각본상을 받았습니다.이창열 감독이 연출한 '피렌체'는 중년 남성 석인(김민종 분)이 지난 삶을 되돌아보며 잃어버린 것들의 의미를 깨달아가는 여정을 그린 작품입니다.이탈리아 피렌체의 풍광을 배경으로 펼쳐지는 김민종의 내면 연기가 호평을 받은 것으로 전해졌습니다.김민종은 "오랜만의 영화 복귀작이 할리우드에서 인정받게 되어 감회가 남다르다"는 소감을 밝혔습니다.함께 출연한 예지원은 "한국 영화의 정서를 세계 관객들과 나눌 수 있어 영광"이라고 전했습니다.글로벌 스테이지 할리우드 영화제는 전 세계의 장편과 단편, 다큐멘터리 영화를 초청하고 신진 영화인을 발굴하는 영화제입니다.'피렌체'는 11월 말 국내 개봉 예정입니다.(사진=에스브이컴 제공, 연합뉴스)