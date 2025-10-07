뉴스

국화차 맛보고 특별 과거시험 참여…창경궁서 '중양절' 행사

조제행 기자
작성 2025.10.07 11:26 조회수
▲ 창경궁 함인정 

국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 이달 24∼26일 창경궁에서 전통 명절인 '중양절'(重陽節)을 주제로 한 궁궐 일상 모습 재현 및 체험 행사를 연다고 7일 밝혔습니다.

중양절은 음력 9월 9일을 가리키는 날입니다.

옛사람들은 한 해 농사를 마무리하는 의미를 담아 가을에 국화차를 마시며 장수를 기원했다.

조선시대에는 궁중에서 신하들을 위한 연회를 열기도 했습니다.

행사에서는 중양절과 관련한 문화를 다채롭게 즐길 수 있습니다.

25∼26일 함인정에서는 중양절에 열린 특별 과거시험인 '구일제'를 재현한 행사가 열린다.

참가자들은 조선시대 유생복을 입고 퀴즈 문제를 풀게 됩니다.

체험은 초등학교 고학년(4∼6학년)과 중·고등학생 및 성인부로 나눠 진행합니다.

창경궁의 정문인 홍화문, 내전(內殿·왕비가 거처하던 공간)의 중심 건물이었던 통명전 일대에서는 왕가의 행렬을 재현한 '왕가의 산책'을 볼 수 있습니다.

24∼26일 양화당과 영춘헌 일원에서는 국화차를 맛보는 다례 체험, 국화 모양 자개 손거울 만들기 체험 등도 진행됩니다.

(사진=국가유산청 궁능유적본부 제공, 연합뉴스)
