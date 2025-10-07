뉴스

F1 경기장서 울려퍼진 '파워'…지드래곤 싱가포르 공연

정유미 기자
작성 2025.10.07 11:19 조회수
지드래곤 F1 싱가포르 그랑프리 공연사진

가수 지드래곤이 싱가포르의 포뮬러 원(F1) 경기장 무대에 올라 6만여 명의 관객을 열광시켰습니다.

소속사 갤럭시코퍼레이션에 따르면 지드래곤은 현지시간 지난 3일 싱가포르 마리나 베이 시가지 서킷 퍼당 스테이지에서 열린 '2025 포뮬러 원 싱가포르 그랑프리' (2025 FORMULA 1 SINGAPORE GRAND PRIX)에서 공연을 선보였습니다.

싱가포르 그랑프리는 F1 역사상 최초의 야간 경주가 열린 대회로, 지드래곤은 가수 엘튼 존과 함께 공연 헤드라이너(간판 출연자)로 이름을 올렸습니다.

이날 공연장에는 6만5천 명의 관객이 운집했습니다.

팬들은 지드래곤이 무대에 오르자 일제히 그의 본명인 '권지용'을 외치며 분위기를 달궜습니다.

지드래곤은 '파워'(PO￦ER), '홈 스위트 홈'(HOME SWEET HOME), '원 오브 어 카인드'(One of a Kind) 등 대표곡을 들려주며 1시간 30분간 무대를 선보였습니다.

지드래곤은 F1과 어울리는 레이싱 복장과 체크무늬 깃발 등을 활용해 눈길을 끌었습니다.

현재 세 번째 월드투어 '위버멘쉬'(Ubermensch)를 진행하고 있는 지드래곤은 오는 20∼21일 일본 오사카, 11월 타이베이와 하노이, 12월 서울에서 공연을 이어갈 계획입니다.

(사진=갤럭시코퍼레이션 제공, 연합뉴스)
정유미 기자 사진
정유미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

