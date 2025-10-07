트럼프 후원자 아들이 인수한 미 CBS, '워크 비판가' 보도국장에

▲ 미국 온라인 매체 '프리프레스'의 창립자 바리 바이스

미국 온라인 매체 '프리프레스'의 창립자 바리 바이스가 CBS뉴스 보도국장에 임명됐다고 로이터 통신이 보도했습니다.CBS의 새로운 모회사 파라마운트 스카이댄스는 프리프레스를 인수함과 동시에 바이스 인선을 공식 발표했습니다.인수 규모는 약 1억 5천만 달러, 우리 돈 2천117억 원으로 알려졌습니다.뉴욕타임스(NYT) 오피니언 필진 출신인 바이스는 2021년 프리프레스를 창간하면서 미국 내 진보 진영의 '워크(WOKE) 문화'를 날카롭게 비판하는 등 주류 언론과는 결이 다른 목소리를 내왔습니다.워크는 원래 인종·성 차별, 사회적 정의에 대한 각성을 의미했지만, 이후 미국 사회에서 과도한 정치적 올바름에 대한 반발이 일면서 보수 진영은 워크를 진보적 가치와 정체성을 강요하는 행위라는 비판적 의미로 사용하고 있습니다.바이스는 스스로를 NYT에서 가장 우파적인 인물이었다고 자평하기도 했는데, 이러한 배경을 가진 바이스가 보도국장으로 임명되면서 CBS뉴스는 보도 기조가 크게 변화할 것으로 예상됩니다.특히 바이스는 CBS뉴스 사장 톰 시브롭스키를 건너뛰고 데이비드 엘리슨 파라마운트 스카이댄스 최고경영자(CEO)에게 직접 보고할 예정입니다.데이비드는 도널드 트럼프 미국 대통령의 오랜 후원자이자 세계 부자 3위 안에 꼽히는 래리 엘리슨 오라클 창업자의 아들로 지난 8월 CBS 등을 거느린 파라마운트를 인수했습니다.이처럼 파격적인 직보 체제가 구축되면서 CBS뉴스가 경영진, 더 나아가 정부의 입김을 받을 가능성이 커졌다는 우려가 나오고 있습니다.바이스는 직원들에게 "CBS뉴스를 미국과 세계에서 가장 신뢰받는 뉴스 조직으로 만들겠다"며 "미국의 두 정당 모두에게 동등한 잣대를 적용하는 공정한 저널리즘을 추구하겠다"고 밝혔습니다.방송 경험이 전무하고 주류 언론에 비판적이었던 인물이 새 보도국장에 임명된 것에 대해 CBS 내부에서는 복잡한 반응이 나오고 있습니다.전 CBS 특파원이자 서던캘리포니아대(USC) 저널리즘 명예교수인 주디 마리 뮬러는 바이스의 임명을 "슬픈 변화"라고 칭하며 "그의 말이 아니라 행동을 지켜봐야 한다"고 밝혔습니다.내부 직원들 역시 "불안", "우려", "두려움"을 표출하며 앞으로 몇 달 안에 상당한 인력 감축이 예상된다는 점에 긴장하고 있습니다.미디어 전문가들은 이번 인사가 미디어 업계의 급격한 변화를 상징한다고 분석했습니다.노스웨스턴대의 파블로 J.보츠코프스키 커뮤니케이션학 교수는 바이스 인선을 "중대한 문화적 변화"로 평가했습니다.개인의 브랜드와 독립 매체의 영향력이 전통적인 주류 언론사를 앞지르면서 미디어 권력이 재편되는 흐름을 극명하게 보여준 사례라는 것입니다.유타대의 제이콥 넬슨 교수는 바이스의 영향으로 CBS뉴스가 이념적으로 우경화될 가능성이 크다고 내다봤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)