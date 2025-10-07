'LPGA 투어 직행' 황유민, 세계랭킹 33위로 껑충

▲ 황유민이 롯데 챔피언십에서 우승한 뒤 세리머니를 하고 있다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어 롯데 챔피언십에서 우승을 차지하며 미국 직행의 꿈을 이룬 황유민이 세계 랭킹을 큰 폭으로 끌어올렸습니다.황유민은 오늘 발표된 여자 골프 세계 랭킹에서 지난주 53위보다 20계단이 오른 33위에 자리했습니다.황유민은 지난 5일 미국 하와이주에서 열린 LPGA 투어 롯데 챔피언십에 초청 선수로 참가해 최종 합계 17언더파 271타로 우승컵을 들어 올렸습니다.그는 이번 우승으로 연말 LPGA 투어 퀄리파잉(Q) 시리즈를 거치지 않고 LPGA 투어 카드를 확보했습니다.롯데 챔피언십에서 2위에 오른 김효주는 지난주 9위에서 한 계단이 오른 8위를 기록했습니다.유해란은 지난주와 같은 13위, 고진영은 3계단이 상승한 18위에 자리 잡았습니다.지난 4일 한국여자프로골프(KLPGA)투어 동부건설·한국토지신탁 챔피언십에서 우승한 김민솔은 지난주 118위에서 43계단을 끌어올려 75위가 됐습니다.지노 티띠꾼(태국)과 넬리 코르다(미국), 리디아 고(뉴질랜드), 이민지(호주), 찰리 헐(잉글랜드)은 세계랭킹 1~5위를 유지했습니다.(사진=대홍기획 제공, 연합뉴스)