손현호, 2025 세계역도선수권 남자 79kg급 용상 동메달

▲ 한국 역도 국가대표 손현호

손현호(광주광역시청)가 한국 역도에 2025 세계선수권대회 첫 메달을 안겼습니다.손현호는 오늘 노르웨이 푀르데에서 열린 2025 세계선수권 남자 79㎏급 경기 용상 1차 시기에 198㎏을 들어 3위에 올랐습니다.케이든 케이호이(미국)와 모하메드 요네스(이집트)도 용상 198㎏을 들었지만, 둘은 2차 시기에서 이 무게에 성공해 손현호가 동메달을 땄습니다.합계 기록만으로 메달을 수여하는 올림픽, 아시안게임과 달리 세계역도선수권에서는 인상, 용상, 합계 부문을 모두 시상합니다.손현호는 이날 인상에서 1∼3차 시기에 모두 실패해, 합계 기록을 남기지 못했습니다. 하지만, 용상에서는 동메달 한 개를 따냈습니다.리즈키 주니안시아(인도네시아)는 인상 157㎏, 용상 204㎏, 합계 361㎏을 들어 우승했습니다.주니안시아는 인상에서는 3위에 머물렀지만, 용상에서 세계 신기록을 세우며 가장 중요한 합계에서 1위를 차지했습니다.이번 푀르데 대회는 국제역도연맹(IWF)이 체급을 개편한 후 처음으로 열리는 세계선수권입니다.2018년 남녀 8체급을 남녀 10체급씩으로 확대했던 IWF는 올해 6월 남녀 8체급씩으로 규정을 변경했습니다.IWF는 남자 79㎏급 기준 기록을 인상 165㎏, 용상 202㎏, 합계 361㎏으로 정하며, 이를 뛰어넘은 기록을 세계 기록으로 인정하기로 했습니다.주니안시아는 용상 부문 세계 기록 보유자가 됐습니다.북한의 리청성은 인상 163㎏, 용상 197㎏, 합계 360㎏으로 2위에 올랐습니다.리청성은 인상에서는 1위를 차지했지만, 용상에서 2위로 밀렸고 합계에서도 2위를 했습니다.요네스도 합계 360㎏(인상 162㎏·용상 198㎏)으로 리청성과 같은 무게를 들었지만, '동률이면 해당 무게를 만든 시점이 빠른 선수가 앞순위를 차지한다'는 규정에 따라, 용상에서 먼저 197㎏을 들어 합계 360㎏을 만든 리청성이 합계 2위를 차지했습니다.(사진=대한역도연맹 제공, 연합뉴스)