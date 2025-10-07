전기 사용 제조업 기업 수, 16년 만에 처음 감소

전기 사용 고객 중 제조업 기업의 숫자가 작년 16년 만에 처음으로 감소한 것으로 나타났습니다.



한국전력에 따르면 지난해 말 기준 제조업 전기 사용 고객은 36만6천660호로 전년보다 0.3% 감소했습니다.



제조업 분야 전기 사용 고객 호수가 감소한 것은 2008년(-1.8%) 이후 16년 만에 처음입니다.



올해 들어서도 제조업 전기 사용 고객 호수 감소 흐름은 더욱 선명해졌습니다.



지난 7월 말 기준 제조업 분야 전기 사용 고객은 36만5천280호로 작년 같은 달보다 0.5% 감소했습니다.



올해 들어서만 약 1천400호의 제조업 전기 사용 고객이 추가로 감소했습니다.



한전의 제조업 분야 고객 감소는 경기 회복 지연의 여파 속에서 폐업 등으로 생산 활동을 접은 제조 기업이 증가하는 흐름과 관계가 있는 현상으로 분석됩니다.



전기 사용 동향은 실제 산업 현장의 활력도를 가장 정확하게 반영하는 생생한 지표로 평가됩니다.



사업이 어려워 전기를 끊고 실제로 경영 활동을 접은 기업이라도 법인 폐업 절차를 정식으로 밟지 않으면 통계에는 여전히 운영 중인 기업으로 반영됩니다.



우리나라 경제의 주요 축인 제조업은 국내 경기 회복 지연, 중국과의 산업 경쟁 심화, 미국의 관세 정책 등으로 인한 다층적 어려움을 겪고 있습니다.



국회예산정책처에 따르면 2023년 기준 한국의 국내총생산(GDP) 대비 제조업 비중은 27.6%로 아일랜드(31.0%)에 이어 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 두 번째로 높은 수준입니다.



