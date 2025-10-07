뉴스

[날씨] '흐린 연휴' 계속…낮 최고 26도

조제행 기자
작성 2025.10.07 09:28 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
[날씨] '흐린 연휴' 계속…낮 최고 26도
▲ 서울광장에 내리는 가을비

추석 다음 날이자 화요일인 7일은 전국이 대체로 흐리고 가끔 비가 내리겠습니다.

비는 밤에 대부분 그치겠으나 인천·경기 남부와 강원 남부 내륙, 충청권, 경북 북부 내륙에는 8일 새벽까지, 제주도는 오전까지 비가 이어지겠습니다.

그 밖의 지역은 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.

6일부터 7일까지 이틀간 예상 강수량은 인천·경기 남부·강원 산지·동해안·경북 북부 동해안·북동 산지 20∼60㎜, 서울·경기 북부·서해5도·강원 내륙·전북·경남 서부 내륙 10∼40㎜ 입니다.

광주·전남·부산·울산·경남(경남 서부 내륙 제외)·대구·경북(경북 북부 제외)에는 5∼20㎜, 제주도에는 5㎜ 안팎의 비가 예상됩니다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠으니 교통안전에 유의해야 합니다.

아침 최저기온은 15∼22도, 낮 최고기온은 18∼26도로 예보됐습니다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
조제행 기자 사진
조제행 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지