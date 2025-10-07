국산맥주, 대형마트 주류매출 1위…수량은 '소주'

▲ 자료화면

불황이 장기화하면서 주류시장에서도 와인 열풍이 한풀 꺾이고 가격이 상대적으로 저렴한 국산맥주와 소주가 꾸준히 잘 팔리는 것으로 나타났습니다.올해 1∼9월 대형마트에서 주류 매출은 국산맥주가 1위, 수량으로는 소주가 1위를 각각 차지했습니다.7일 대형마트 3사에 따르면 올해 1∼9월 주류 매출에서 '국산맥주' 비중이 24.0∼27.6%로 1위에 올랐습니다.이마트의 주류 매출 비중을 보면 국산맥주(24%), 와인(22%), 양주(19%), 소주(17%), 수입맥주(12%), 전통주(5%), 무알코올 맥주(1%) 순입니다.국내 주류시장에선 전통적으로 국산맥주 매출 비중이 가장 컸습니다.그러나 코로나19 팬데믹(감염병의 세계적 대유행)을 거치며 '홈술', '혼술' 바람이 불면서 한때 와인에 1위 자리를 내줬습니다.2022년과 2023년 이마트와 롯데마트에서 와인은 주류 매출 1위를 차지했습니다.이후 와인 열풍이 시들해지고 불황과 고물가가 길어지자 작년부터 국산맥주가 주류 매출 순위 1위를 탈환했습니다.대형마트 관계자는 "지난 2019년부터 와인 시장이 폭발적으로 성장했다가 2022년 하반기부터 위스키와 '믹솔로지'(주류와 음료를 섞어 마시는 것), 저도수 술로 소비자들의 관심이 전환됐다"며 "국산맥주와 소주는 꾸준히 잘 팔렸고 외식 물가가 올라 집에서 술을 즐기는 수요도 늘었다"고 말했습니다.주류 수량 기준으로는 소주가 가장 많이 팔렸습니다.이어 수입맥주 또는 국산맥주, 전통주, 와인, 논알코올맥주, 양주 순입니다.젊은 층을 중심으로 즐겁게 건강을 관리하는 '헬시플레저'(Healthy Pleasure) 문화가 확산하면서 가볍게 화이트와인·스파클링을 즐기거나 아예 논알코올맥주를 찾는 수요도 늘고 있습니다.이마트에서 2022년 와인 매출에서 레드 비중이 68%로 화이트와인·스파클링(32%)의 두 배였습니다.올해 1∼9월에는 레드 비중은 62%로 낮아지고, 화이트와인·스파클링 비중은 38%로 높아졌습니다.올해 1∼9월 이마트와 롯데마트에서 논알코올맥주 매출은 작년 동기보다 25% 안팎 증가했습니다.(사진=이마트 제공, 연합뉴스)