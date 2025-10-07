뉴스

추석 이튿날도 고속도로 일부 정체…부산→서울 7시간

김덕현 기자
작성 2025.10.07 09:03 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
추석 이튿날도 고속도로 일부 정체…부산→서울 7시간
▲ 추석 연휴 첫날인 3일 경부고속도로 서울 잠원나들목 인근 하행선이 정체를 빚고 있다.

민족 대명절 추석 이튿날인 오늘(7일) 아침 고속도로 곳곳에서 정체가 이어지고 있습니다.

이날 아침 8시 기준으로 전국 주요 도시 요금소에서 서울 요금소까지 걸리는 시간은 부산 7시간, 울산 6시간 40분, 대구 6시간, 목포 5시간 30분, 광주 4시간 50분, 강릉 2시간 40분, 대전 2시간 20분으로 예상됩니다.

서울 요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 시간은 부산 7시간 30분, 울산 7시간 10분, 대구 6시간 30분, 목포 6시간 20분, 광주 5시간 30분, 강릉 4시간 20분, 대전 3시간 10분으로 파악됐습니다.

수도권에서 비수도권 방향 정체는 정오~낮 1시, 비수도권에서 수도권 방향 정체는 오후 5시∼6시 절정에 이를 것으로 전망됩니다.

귀성 방향 정체는 밤 9∼10시, 귀경 방향 정체는 내일(8일) 새벽 2∼3시쯤 해소될 것으로 한국도로공사는 예측했습니다.

도로공사가 예상한 이날 전국 교통량은 561만대로, 수도권에서 비수도권으로 39만 대, 비수도권에서 수도권으로는 38만 대가 이동할 것으로 예상됩니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지