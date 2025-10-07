추석 이튿날도 고속도로 일부 정체…부산→서울 7시간

▲ 추석 연휴 첫날인 3일 경부고속도로 서울 잠원나들목 인근 하행선이 정체를 빚고 있다.

민족 대명절 추석 이튿날인 오늘(7일) 아침 고속도로 곳곳에서 정체가 이어지고 있습니다.이날 아침 8시 기준으로 전국 주요 도시 요금소에서 서울 요금소까지 걸리는 시간은 부산 7시간, 울산 6시간 40분, 대구 6시간, 목포 5시간 30분, 광주 4시간 50분, 강릉 2시간 40분, 대전 2시간 20분으로 예상됩니다.서울 요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 시간은 부산 7시간 30분, 울산 7시간 10분, 대구 6시간 30분, 목포 6시간 20분, 광주 5시간 30분, 강릉 4시간 20분, 대전 3시간 10분으로 파악됐습니다.수도권에서 비수도권 방향 정체는 정오~낮 1시, 비수도권에서 수도권 방향 정체는 오후 5시∼6시 절정에 이를 것으로 전망됩니다.귀성 방향 정체는 밤 9∼10시, 귀경 방향 정체는 내일(8일) 새벽 2∼3시쯤 해소될 것으로 한국도로공사는 예측했습니다.도로공사가 예상한 이날 전국 교통량은 561만대로, 수도권에서 비수도권으로 39만 대, 비수도권에서 수도권으로는 38만 대가 이동할 것으로 예상됩니다.(사진=연합뉴스)