강경화 대사 "실용외교 근간에 한미동맹…굳건히 발전시킬것"

▲ 강경화 주미대사가 6일(현지시간) 워싱턴 DC 주미대사관에서 열린 취임식에서 취임사를 하면서 직원들에게 인사를 하고 있다.

강경화 신임 주미대사는 6일(현지시간) "실용외교의 근간에는 한미동맹이 자리 잡고 있다"면서 한미동맹을 굳건히 발전시켜 나가겠다고 밝혔습니다.주미대사관에 따르면 강 대사는 이날 워싱턴DC 주미대사관에서 열린 취임식에서 행한 취임사에서 "우리 정부는 국민을 주인으로 삼고 민주주의와 상식, 실용주의를 통해 국민의 삶에 기여하는 정책을 최우선으로 삼는 '국민 주권 정부'"라며 "이러한 국정 철학은 외교에서도 이어진다"고 말했습니다.이어 강 대사는 "전 세계적인 복합 도전 요인이 있으나, 우리 정부는 국익 중심의 실용 외교로 기민하게 대응해 나갈 것"이라며 실용외교의 근간에는 한미동맹이 자리 잡고 있다는 점을 강조했다고 대사관은 전했습니다.그러면서 강 대사는 "한미동맹은 지난 70여년간 단순한 군사동맹을 넘어 안보, 경제, 첨단기술이라는 세 개의 기둥을 중심으로 하는 미래형 포괄적 전략 동맹으로 발전해 왔으며, 앞으로 이를 더욱 굳건하게 발전시켜 나가고자 한다"고 포부를 밝혔습니다.이와 함께 강 대사는 "미 행정부와 더불어 의회, 학계 및 언론 등 각계와의 소통과 함께, 미국 내 우리 동포사회와의 협력도 더욱 강화해 나갈 것"이라고 덧붙였습니다.지난 4일 부임한 강 대사는 이날 오전 미 국무부 모니카 크롤리 의전장을 면담하고, 신임장 사본을 제출한 뒤 대사로서 공식 업무를 시작했습니다.(사진=주미대사관 제공, 연합뉴스)