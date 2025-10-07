뉴스

[날씨] 오늘도 전국 대부분 지역 비…아침엔 쌀쌀

작성 2025.10.07 07:09
<앵커>

오늘(7일)도 전국에 비가 내리는 쌀쌀한 날씨가 이어진다고 합니다.

박세림 캐스터가 날씨 소식 전해드립니다.

<기상캐스터>

추석인 어제부터 비가 이어지고 있습니다.

현재 호우주의보가 내려진 강원 북부와 또 여수에는 시간당 10mm의 매우 강한 비가 내리고 있고요.

서울을 비롯한 그 밖의 대부분 지역에도 시간당 5mm 안팎의 비가 내리고 있습니다.

오늘도 전국에 비가 내리겠습니다.

특히 강원 동해안과 산지에 최고 60mm의 많은 비가 예상되고요.

서울을 비롯한 그 밖의 대부분 지역에도 5에서 40mm 안팎의 비가 내리겠습니다.

비는 내일 새벽이면 대부분 잦아들겠습니다.

다만 호남과 충북 경북과 제주 동해안은 내일까지 산발적으로 이어지는 곳이 있겠고요.

목요일에는 대체로 맑은 하늘 드러나며 동해안 지역에만 비가 내리겠습니다.

오늘 아침까지 중부 서해안을 중심으로는 바람이 강하게 불겠습니다.

오늘 서해상과 동해상으로는 강한 너울에 유의하셔야겠습니다.

현재 기온 보시면 서울이 16.7도, 대구 19.8도로 오늘 비가 내리면서 다소 쌀쌀해 옷차림 따뜻하게 해 주셔야겠고요.

낮 기온도 보시면 서울 20도, 대구 23도로 낮 동안에도 다소 서늘하겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
