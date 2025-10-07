뉴스

트럼프 "중·대형 트럭에 25% 관세, 11월 1일부터 발효"

하정연 기자
작성 2025.10.07
도널드 트럼프 미국 대통령은 다음 달 1일부터 미국으로 수입되는 중·대형 트럭에 25% 관세가 발효된다고 6일(현지시간) 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "다른 나라에서 미국으로 들어오는 모든 중형 및 대형 트럭은 11월 1일자로 25%의 관세가 부과될 것"이라고 적었습니다.

대형 트럭에 25%의 관세를 부과하겠다고 밝혔던 것에서 중형 트럭까지 대상을 확대된 것입니다.

중형 트럭은 총중량 1만 4천1 파운드(약 6천350㎏)∼2만 6천 파운드, 대형 트럭은 총중량 2만 6천1 파운드 이상이 각각 해당됩니다.

다만, 당초 밝혔던 것과 달리 트럭에 대한 관세 부과 발효 시점은 10월 1일보다 한 달 늦춰졌습니다.

트럼프 대통령은 지난달 25일 "다른 무엇보다 국가 안보 목적으로 필요하다"면서 10월 1일부터 대형 트럭에 25% 관세를 부과하겠다고 발표한 바 있습니다.

미국 트럭 시장은 미국산이 압도적인 점유율을 보이는 가운데 일본·유럽산도 진출하고 있습니다.

미국과의 무역협상 타결에 따라 일본과 유럽연합(EU)은 승용차 관세를 15%로 낮췄지만, 트럭의 경우 '승용차와 다르다'는 이유로 이 같은 특례 조치를 받지 못할 가능성이 제기됩니다.
