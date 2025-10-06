뉴스

[여론조사] '주4.5일제' 반대 54%, '정년 연장' 찬성 81%

박찬범 기자
작성 2025.10.06 20:05 조회수
추석 연휴를 맞아 실시한 SBS 여론조사에서, 금요일 오후를 법정 휴무일로 편입하거나 주 1회를 반일만 근무하는 등 주당 근로일수를 4.5일로 줄이는 제도의 도입을 어떻게 생각하는지 물었습니다.

정년 1번

'매우 찬성한다' 15%, '찬성하는 편이다' 27%로 찬성이 총 42%였고, '반대하는 편이다' 25%, '매우 반대한다' 29%로 반대가 총 54%였습니다.

정년 2번

직업별로 살펴보면, 사무직이 많은 화이트칼라에선 찬성이 58%로 반대 40%보다 많았지만, 생산직이 많은 블루칼라에선 찬성 47% 대 반대 46%로 찬반이 비슷했습니다.

자영업에선 반대가 68%로 찬성 30%보다 두 배 넘게 많았습니다.

현재 만 60살인 정년을 연장하는 것에 대해서도 어떻게 생각하는지도 질문했습니다.

정년 3번

찬성 81%, 반대 18%로 찬성 비율이 월등히 높았습니다.

수도권 주택담보대출 한도를 6억 원으로 제한하고, 2030년까지 신규 주택 135만 호를 공급하겠다는 내용 등의 이재명 정부의 부동산 대책이 집값 안정에 영향을 어떻게 미칠 걸로 보는지에 대해선,

정년 5번

'도움이 될 것이다' 46%, '도움이 되지 않을 것이다' 44%로 팽팽했습니다.

연령대별로 보면, 세대 간 시각차가 뚜렷했습니다.

정년 6번

20대 이하와 30대에선 '도움이 되지 않을 것'이란 응답이 각각 55%, 57%를 기록한 반면, 40~50대에선 '도움될 것'이란 응답이 각각 60%, 58%로 나타났습니다.

2025년 한국에서 가장 심각한 사회 갈등이 빚어지고 있는 분야가 무엇이라고 생각하는지도 알아봤는데,

정년 7번

이념 42%, 빈부 18%, 지역 13%, 세대 10%, 남녀 9% 순이었습니다.

이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 1일부터 2일까지 이틀 동안 무선 전화면접조사를 통해 전국 유권자 1,000명의 응답을 얻었고, 응답률은 12%였으며 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p입니다.

▶ SBS 추석 여론조사 설문지 보기

▶ SBS 추석 여론조사 통계표 보기
 
<조사 개요>

의뢰 기관 : SBS
수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)
조사 지역 : 전국 조사 일시 : 2025년 10월 1일~2일
조사 대상 : 전국에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)
조사 방법 : 무선 전화면접조사
표본크기 : 1,000명 (표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p)
표집방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출
피조사자 선정방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당추출
응답률 : 12%
가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2025년 8월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
