자정 넘어 정체 풀릴 듯…내일 오후 5시 절정

<앵커>



추석 당일인 오늘(6일) 도로에는 고향을 내려가는 분들과 다시 돌아오는 분들이 겹치면서, 온종일 정체가 심했습니다. 지금 상황은 어떤지 서울 요금소에 나가 있는 취재 기자 연결하겠습니다.



동은영 기자, 지금도 많이 막히나요?



<기자>



지금도 귀경길, 귀성길 양방향 모두 정체가 심한 상태입니다.



오늘은 이번 연휴 중 가장 많은 667만 대 차량이 이동에 나설 걸로 예상됐던 만큼, 종일 정체가 극심했습니다.



부산에서 서울까지 낮 한때 최대 9시간 50분이 걸렸는데, 지금은 5시간 50분으로 4시간 줄었습니다.



지금 광주에서 서울로 출발하면 5시간 30분, 대구 4시간 10분, 대전 3시간 10분, 강릉은 3시간이 걸립니다.



실시간 교통상황, CCTV 보면서 전해 드리겠습니다.



먼저 경부고속도로 안성분기점 부근입니다.



차들이 시원하게 달리는 부산 방향과 달리, 서울 방향은 제자리에 멈춰있습니다.



서해안선 서울 방향 군산휴게소 부근도 차들이 가다 서다를 반복하고 있습니다.



영동고속도로 여주 분기점 부근입니다.



오늘 하루 인천 방향은 막혔다가 풀리기를 반복하고 있는데, 지금은 통행이 원활한 상태입니다.



귀경길 정체는 자정 넘어 내일 새벽 1~2시는 돼야 풀릴 것으로 도로공사는 내다봤습니다.



<앵커>



내일도 귀경 차량이 많이 몰릴 거 같은데요. 내일 상황은 어떻습니까?



<기자>



연휴 닷새째인 내일도 전국적으로 차량 561만 대가 이동할 걸로 보여서, 평소 주말보다 정체가 심할 것으로 보입니다.



내일 귀경길은 아침 7시를 전후해 정체가 시작됐다, 오후 5시쯤 절정에 달한 뒤 모레 새벽 2시쯤 정체가 풀릴 것으로 예상됩니다.



