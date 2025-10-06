태안 해상서 밀입국 시도 중국인 8명 검거…불법 취업 노려

한국 내 불법 취업을 위해 레저보트를 타고 충남 태안 해역으로 밀입국하려던 중국인 8명이 태안해경에 붙잡혔습니다.



태안해경에 따르면 어제(5일) 밤 11시 38분쯤 육군 레이더기지로부터 미확인 선박이 태안군 근흥면 가의도 인근 해상으로 접근하고 있다는 신고를 받았습니다.



군·경은 경비함정 등 8척과 항공기 1대, 육군정 2척을 급파해 밀입국 의심 선박을 2시간가량 합동 추적했고 오늘(6일) 새벽 1시 43분쯤 태안해역 가의도 북서방 22해리(약40㎞) 해상에서 검문검색을 통해 검거했습니다.



115마력의 소형 레저보트에는 중국 국적 A(40대) 씨 등 8명이 타고 있던 것으로 확인됐습니다.



검거 과정에서 승선원 1명이 구명조끼를 입고 해상으로 뛰어내렸지만 20여분 만인 오전 2시 2분쯤 안전하게 구조됐습니다.



밀입국에 이용된 소형보트는 연안구조정에 의해 예인돼 태안 신진항으로 이동 조치됐습니다.



해경 조사결과, 국내 불법 취업을 노린 이들은 어제 오전 10시쯤 300여㎞ 떨어진 중국 산둥성 웨이하이에서 소형보트에 타고 밀입국하려 했던 것으로 밝혀졌습니다.



관계기관 합동 조사 결과 대공 혐의점은 없는 것으로 확인됐습니다.



A씨 등 3명은 보트를 구입해 밀입국하기로 공모한 후 순차적으로 B(40대) 씨 등 5명을 모집한 것으로 드러났습니다.



이들 가운데 일부는 과거 국내에서 불법체류자로 적발돼 강제 출국 등의 이력이 있는 것으로 조사됐습니다.



이들은 낚시객으로 위장하기 위해 레저보트 내부에 낚싯대 4개와 30L(리터) 기름통 6개, 부식품, 생수 등을 싣고 밀입국을 시도한 것으로 밝혀졌습니다.



해경은 이들 8명에 대해 출입국관리법 위반 혐의로 구속영장을 신청할 예정입니다.



또 도주 과정에서 정선 명령에 불응하고, 선내 물품(기름통 등)을 해상에 투척한 경위와 승선원 1명이 해상에 빠진 경위 등에 대해서도 조사할 방침입니다.



태안해경 관계자는 "해상 밀입국 차단을 위해 군·경이 합동으로 긴밀히 공조했다"며 "앞으로도 철저한 해상 경계와 신속한 대응으로 국민의 안전과 해양 질서를 지키겠다"고 밝혔습니다.