인니 기숙학교 붕괴 사망자 54명으로 증가…실종자 10여 명 수색

▲ 무너진 인니 기숙학교 건물

최근 무너진 인도네시아 기숙학교 사고 현장에서 시신 수습 작업이 진행되면서 확인된 사망자 수가 54명으로 늘었습니다.6일(현지시간) AFP 통신에 따르면 인도네시아 국가수색구조청은 자바섬 동부자바주 시도아르조 지역의 '알 코지니' 이슬람 기숙학교 건물 잔해에서 이날 아침까지 시신 54구를 수습했다고 밝혔습니다.국가수색구조청 관계자는 실종된 것으로 추정되는 나머지 12명 이상을 수색 중이며 이날 중 수색 작업을 마무리해 시신을 유족에게 인도하기를 바란다고 말했습니다.지난달 29일 오후 이 학교의 기도실 건물이 갑자기 붕괴한 뒤 지난 1일 5명은 극적으로 구조됐습니다.하지만 지난 3일께 이른바 '골든타임'인 72시간이 지나 잔해 아래 갇힌 실종자들의 생존 가능성이 사실상 사라지자 실종자 가족들은 중장비를 사용한 잔해 제거 작업에 합의했습니다.인도네시아 국가재난관리청은 열화상 기기 등 첨단 장비로 확인한 결과 생존자 흔적이 감지되지 않았다고 설명했습니다.부디 이라완 국가재난관리청 부청장은 이번 사고가 올해 인도네시아에서 자연재해를 포함해 가장 많은 희생자를 낸 참사라면서 최소 13명이 아직 실종 상태인 것으로 추정된다고 밝혔습니다.사망자와 실종자는 대부분 10대 남학생입니다.현지 경찰은 기숙학교 측이 2층인 기존 기도실 건물 위에 허가 없이 2개 층을 추가로 증축하다가 무게를 견디지 못해 사고가 난 것으로 보고 있습니다.건축 규정이 느슨한 인도네시아에서는 건물을 부분적으로 완공한 뒤 예산이 확보되면 나중에 증축하는 관행이 있으며 이 때문에 붕괴 사고가 종종 일어났습니다.인도네시아 종교부 자료에 따르면 '페산트렌'으로 불리는 이슬람 기숙학교 건물은 전국에 약 4만2천 동이 있다고 로이터 통신은 전했습니다.이와 관련해 도디 항고도 인도네시아 공공사업부 장관은 이들 학교 중 건축 허가를 받은 곳이 50곳에 불과하다고 현지 매체에 밝혔습니다.이번에 붕괴된 '알 코지니' 학교가 관련 건축허가를 받았는지는 아직 확실하지 않습니다.나낭 아비안토 동부자바 경찰청장은 "학교 측의 부주의가 사망 사고로 이어졌는지를 확인하기 위해 건설 전문가팀의 자문이 필요하다"면서 "이 사건을 철저히 조사할 것"이라고 AP 통신에 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)