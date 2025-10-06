SBS 추석 여론조사…'주 4.5일제'·'정년 연장' 의견은?

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 전국

조사 일시 : 2025년 10월 1일~2일

조사 대상 : 전국에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본크기 : 1,000명 (표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p)

표집방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당추출

응답률 : 12%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2025년 8월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)



추석을 맞아 SBS가 정치, 경제, 사회 등 각 분야에 걸쳐 여론조사를 했습니다.오늘은 경제, 사회 분야에 대한 조사 결과를 공개합니다.금요일 오후를 법정 휴무일로 편입하거나, 주 1회를 반일만 근무하는 등 주당 근로일수를 4.5일로 줄이는 제도 도입을 어떻게 생각하는지 여론을 알아봤습니다.직업별로 어떤 의견 차이가 나타나는지도 분석했습니다.현재 만 60살인 정년을 연장하는 것을 어떻게 생각하는지도 알아봤습니다.수도권 주택담보대출 한도를 6억 원으로 제한하고, 2030년까지 주택 135만 호를 공급하는 등 이재명 정부의 부동산 대책이 집값 안정에 영향을 미칠 걸로 보는지도 조사했고, 연령대별로 의견이 얼마나 다른지도 분석했습니다.잠시 후 SBS 8뉴스에서 자세한 여론조사 결과 전해 드립니다.이번 조사는 SBS가 여론조사 기관 입소스에 의뢰해 지난 1일부터 2일까지 이틀 동안 무선 전화면접조사를 통해 전국 유권자 1,000명의 응답을 얻었고, 응답률은 12%였으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p입니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 SBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.