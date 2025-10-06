장동혁 "이재명 정권이 무너뜨린 민생, 국힘이 바로 세울 것"

▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘 장동혁 대표는 추석을 맞아 "이재명 정권이 무너뜨린 나라와 민생을 국민의힘이 바로 세우겠다"고 강조했습니다.장 대표는 오늘(6일) 자신의 SNS에 "우리 경제는 활력이 떨어지고 국민 지갑은 얇아졌다. 청년들은 어깨가 축 처졌고, 소상공인과 자영업자의 한숨은 깊어지고 있다"며 "지금 정치가 해야 할 일은 오직 민생"이라고 강조했습니다.장 대표는 "그러나 현실은 정반대"라며 "국가 전산망이 불타서 초유의 국가 마비 사태가 일어났다. 소상공인들은 대목 장사를 망치고, 국민은 민원을 처리하지 못해 발을 동동 굴렀다"고 지적했습니다.이어 "대통령은 또 보이지 않았다. 사고 수습은 공무원들에게 맡겨둔 채 예능을 찍고 있었다"며 "이 와중에 책임의 무게에 짓눌린 공무원 한 분의 안타까운 소식은 국민의 마음을 먹먹하게 만들었다"고 비판했습니다.장 대표는 또 "추석 연휴를 앞두고 '절대 존엄' 김현지 부속실장을 보호하기 위해 이진숙 전 방송통신위원장에 대해 불법적이고 위법적인 체포 쇼를 벌였다"며 "이재명 정권의 총체적 무능과 무책임을 국민이 더 이상 용납하지 않을 것"이라고 주장했습니다.장 대표는 "나라가 어려울수록 정치가 제 역할을 다해야 한다"며 "늘 국민의 곁에서 국민의 어려움을 덜어드리고, 민생을 따뜻하게 챙기겠다. 어떤 위협에도 굴복하지 않고 앞장서겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)