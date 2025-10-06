장동혁 "이 정권이 무너뜨린 민생, 국힘이 바로 세울 것"

▲ 국민의힘 장동혁 대표 (가운데)

국민의힘은 오늘(6일) 추석을 맞아 "이재명 정권이 무너뜨린 나라와 민생을 국민의힘이 바로 세우겠다"고 밝혔습니다.장동혁 대표는 오늘 페이스북을 통해 "늘 국민의 곁에서 국민의 어려움을 덜어드리고, 민생을 따뜻하게 챙기겠다. 어떤 위협에도 굴복하지 않고 앞장서겠다"며 이같이 말했습니다.그는 "경제는 활력이 떨어지고, 국민 지갑은 얇아졌다. 청년들은 어깨가 축 처졌고, 소상공인과 자영업자의 한숨은 깊어지고 있다"며 "지금 정치가 해야 할 일은 오직 민생"이라고 강조했습니다.장 대표는 "그러나 현실은 정반대"라며 "국가 전산망이 불타서 초유의 국가 마비 사태가 일어났다. 소상공인들은 대목 장사를 망치고, 국민은 민원을 처리하지 못해 발을 동동 굴렀다"고 지적했다습니다.이어 "대통령은 또 보이지 않았다. 사고 수습은 공무원들에게 맡겨둔 채 예능을 찍고 있었다"며 "이 와중에 책임의 무게에 짓눌린 공무원 한 분의 안타까운 소식은 국민의 마음을 먹먹하게 만들었다"고 말했습니다.이어 "추석 연휴를 앞두고 '절대 존엄' 김현지 (부속실장)를 보호하기 위해 이진숙 전 방송통신위원장에 대해 불법적이고 위법적인 체포 쇼를 벌였다"며 "이재명 정권의 총체적 무능과 무책임을 국민이 더는 용납하지 않을 것"이라고 주장했습니다.박성훈 당 수석대변인도 논평에서 "올해 한가위는 그 어느 때보다 무겁다"며 "국가 핵심 전산망이 마비돼 국민이 불편을 겪었고, 관세 협상은 교착상태에 빠졌다. 국민의 실망감과 허탈감이 커졌다"고 지적했습니다.그러면서 "지금 국민이 바라는 것은 제대로 작동하는 국가, 제 역할을 다하는 정부"라며 "국민의힘은 국민이 다시 희망을 볼 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)