태풍 마트모, 중국 남부 상륙…광둥·하이난서 34만 명 대피

▲ 중국 남부 하이난성 하이커우 해안 도심 인근에서 태풍 마트모가 접근함에 따라 거센 파도가 이는 모습이 보인다.

태풍 마트모가 중국 남부에 상륙하면서 광둥성과 하이난성에서 34만7천여명이 이주·대피했다고 중국 관영 신화통신이 오늘(6일) 보도했습니다.보도에 따르면 어제 오후 광둥성과 하이난, 광시광족자치구 일대에는 강풍과 폭우를 동반한 최고 시속 151㎞의 태풍 마트모가 상륙했습니다.중국 정부는 광둥성과 하이난에 2억위안(약 395억원)을 복구 지원금으로 긴급지원해 도로, 다리, 학교, 병원 등 인프라를 복구하는 데 쓰도록 했습니다.마트모는 올해 중국에 영향을 미친 21번째 태풍으로 중앙재난안전대책본부는 지난 4일 경보 수준을 4단계 체계 중 가장 높은 '적색 경보'로 상향한 바 있습니다.하이난에서는 하이커우를 포함한 도시 곳곳에서 학교, 사무실, 사업장, 대중교통, 여객선, 관광지 등이 잇달아 폐쇄됐습니다.하이커우 메이란 국제공항을 오가는 모든 항공편은 지난 4일 오후부터 취소됐고, 5일부터 일부 운항이 재개되고 있는 것으로 알려졌습니다.택시와 버스 운행도 오늘(6일)부터 점진적으로 재개됐으나, 당국은 주민과 관광객에게 강풍에 주의하고 불필요한 외출을 자제해 달라고 당부했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)