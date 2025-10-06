손흥민 '5경기 연속골'은 불발…LAFC, 애틀랜타 꺾고 MLS 5연승

▲ 로스앤젤레스 FC의 손흥민(등번호 7번)이 애틀랜타 유나이티드의 스티안 그레게르센(등번호 5번)의 태클을 받고 있다.

축구 국가대표팀 합류를 앞둔 손흥민(LAFC)이 미국 메이저리그사커(MLS) 5경기 연속 골에 도전했으나 '한가위 축포'는 터지지 않았습니다.손흥민은 오늘 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) BMO 스타디움에서 열린 애틀랜타 유나이티드와 MLS 정규리그 홈 경기에 LAFC의 최전방 공격수로 선발 출전해 풀타임을 소화했습니다.한국 시각으로 추석 당일 열린 이 경기는 손흥민의 프로 데뷔 후 첫 '5경기 연속골' 도전으로 주목받았습니다.8월 LAFC에 입단해 앞서 리그 8경기에 나서는 동안 8골을 몰아친 손흥민은 특히 지난 4경기에서 매번 골맛을 봤습니다.지난달 14일 새너제이 어스퀘이크스전(1골)과 18일 레알 솔트레이크전(3골), 22일 레알 솔트레이크전(1골)과 28일 세인트루이스 시티전(2골)에서 골 퍼레이드를 펼쳤습니다.10월 A매치 기간 대표팀 합류를 앞둔 이번 경기까지 득점 행진이 이어진다면 손흥민은 프로 커리어 처음으로 리그 5경기 연속 골 기록을 쓸 수 있었으나 이날은 공격 포인트를 추가하지 못했습니다.손흥민의 골은 나오지 않았지만, LAFC는 후반 41분 터진 드니 부앙가의 선제 결승 골에 힘입어 애틀랜타를 1대 0으로 꺾었습니다.리그 5연승으로 승점 56을 쌓은 LAFC는 두 경기를 더 치른 3위 미네소타(승점 58)를 바짝 뒤쫓았습니다.애틀랜타는 승점 27로 동부 콘퍼런스 15개 팀 중 14위에 그쳤습니다.이번 시즌 앞선 31경기에서 57골을 실점해 동부 콘퍼런스 최하위권에 머문 애틀랜타를 상대로 LAFC는 손흥민-부앙가를 앞세워 여러 차례 골문을 두드렸으나 전반엔 무위에 그쳤습니다.전반 13분 부앙가가 중원에서 오른발로 때린 프리킥은 날카로웠으나 골대 왼쪽으로 빗나갔습니다.약 4분 뒤 부앙가의 절묘한 백힐 패스를 페널티 아크에서 손흥민이 오른발 슛으로 연결한 것은 상대 수비에 맞고 굴절됐습니다.전반 36분엔 손흥민이 오른쪽 측면에서 올린 프리킥에 라이언 홀링스헤드가 머리를 갖다 댔지만, 왼쪽으로 벗어나며 결국 전반은 득점 없이 마쳤습니다.촘촘한 수비벽을 세운 애틀랜타는 후반 12분엔 마르코 델가도의 슈팅 때 제이든 히버트 골키퍼의 슈퍼 세이브가 나오는 등 끈질기게 버텼습니다.후반 19분엔 손흥민의 코너킥에 이은 홀링스헤드의 헤더가 다시 빗나가며 LAFC로선 답답한 흐름이 이어지다가 후반 41분 부앙가가 마침내 0의 균형을 깨뜨렸습니다.델가도가 중원에서 올린 크로스를 애틀랜타 수비가 머리로 끊어냈으나 골 지역 오른쪽에서 부앙가가 오른발로 마무리해 선제 결승 골을 넣었습니다.부앙가는 이번 시즌 MLS 24호 골을 터뜨려 리오넬 메시(인터 마이애미)와 득점 공동 선두에 올랐습니다.경기 후 축구 통계 전문 풋몹 평점에선 부앙가가 8.1점으로 양 팀 최고점을 받은 가운데 손흥민은 5번째로 높은 7.5점을 기록했습니다.이날 애틀랜타에선 10월 A매치 기간 한국 국가대표팀과 친선경기에서 격돌할 파라과이의 공격형 미드필더 미겔 알미론이 풀타임을 소화하며 손흥민과 미리 맞대결을 펼치기도 했습니다.(사진=게티이미지코리아)