서울→부산 9시간 40분…"밤늦게까지 정체 심할 듯"

<앵커>



추석 당일인 오늘(6일), 귀성과 귀경 차량이 몰리면서 밤 늦게까지 극심한 정체가 예상됩니다. 서울요금소에 나가 있는 취재기자 연결합니다.



동은영 기자, 현재 고속도로 상황 어떻습니까?



<기자>



네, 귀성길 정체는 아침 8시쯤 본격적으로 시작돼 지금까지 이어지고 있습니다.



오후부터는 고속도로 주요 구간 양 방향 모두 정체가 절정에 달할 걸로 보입니다.



낮 12시 기준, 이곳 서울요금소에서 출발하면 부산까지 9시간 40분이 걸립니다.



광주까지는 7시간 40분, 강릉 5시간 10분, 대구 8시간 40분, 울산은 9시간 20분이 걸립니다.



귀경길 역시 오전부터 정체가 시작됐는데요.



부산에서 출발하면 이곳 서울까지 9시간 50분이 소요될 것으로 예상됩니다.



고속도로 CCTV 화면으로 자세한 교통상황 살펴보겠습니다.



경부고속도로 옥산휴게소 보시겠습니다.



부산 방향과 서울 방향 모두 느린 속도로 조금씩 나아가고 있습니다.



서해안선 서평택분기점 부근입니다.



목포로 향하는 차들은 꽉 막혀서 제 속도를 내지 못하고 천천히 움직이고 있습니다.



영동선 여주 분기점 구간입니다.



강릉과 인천 방향 모두 차가 몰리면서 대부분 거북이 운행을 하고 있습니다.



한국도로공사는 오늘 전국적으로 667만 대의 차량이 이동할 것으로 보고 있습니다.



지방으로 내려가는 고속도로는 오후 3시에서 4시쯤 가장 정체가 심했다가, 밤 11시에서 12시쯤 정체가 해소될 전망입니다.



서울 방향에선 오후 4시에서 5시쯤 정체가 절정에 달한 뒤, 내일 새벽 1시에서 2시쯤에서야 차츰 해소될 걸로 예상됩니다.



이번 연휴 고속도로 통행료 면제 혜택은 내일까지 적용됩니다.



(현장중계 : 박영일, 영상편집 : 우기정)