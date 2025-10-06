국민의힘 "국민 실망·허탈한 한가위…'국민 삶 먼저' 초심 잊지 않겠다"

▲ 국민의힘 박성훈 의원

국민의힘은 추석을 맞아 "국가의 중심을 지키는 정당으로서 국민의 안전과 법치·상식의 질서를 지켜내겠다"고 밝혔습니다.박성훈 당 수석대변인은 오늘(6일) 논평에서 "압박과 혼란의 시기일수록 '국민의 삶이 먼저'라는 초심을 잊지 않겠다"고 강조했습니다.박 수석대변인은 "올해 한가위는 그 어느 때보다 무겁다"며 "국가의 핵심 전산망이 마비돼 국민이 불편을 겪었고, 관세 협상은 교착 상태에 빠졌다. 국정을 안정시켜야 할 시점에 대통령 부부의 예능 프로그램 출연 소식까지 전해지면서 국민의 실망감과 허탈감이 커졌다"고 언급했습니다.이어 "김현지 부속실장을 둘러싼 논란과 이진숙 전 방송통신위원장 체포 사태는 '국정의 중심이 어디에 있나'라는 근본적 의문을 던졌다"고 비판했습니다.박 수석대변인은 정부와 여당이 해명보다는 침묵과 진영 논리로 일관하고 있다며 "지금 국민이 바라는 것은 제대로 작동하는 국가, 제 역할을 다하는 정부"라고 덧붙였습니다.또 "국민의힘은 국민이 다시 희망을 볼 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다. 온 국민의 마음에 풍요와 기쁨이 가득하기를 기원한다"고 추석 인사를 전했습니다.(사진=연합뉴스)