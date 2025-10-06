이스라엘·하마스, 오늘 인질석방 협상

▲ 이스라엘 남부에서 바라본 가자지구 북부의 모습

이스라엘과 하마스가 현지시간 6일 이집트에서 인질석방 및 휴전 협상에 들어갑니다.트럼프 미국 대통령이 내놓은 '가자 분쟁 종식을 위한 포괄적 계획'의 1단계 논의에 들어간 것으로, 2년 가까이 이어진 가자 전쟁이 멈출지 국제사회의 관심이 쏠립니다.트럼프 대통령은 관련 논의가 성공적이었으며 이번 주 첫 단계가 완료될 것이라며 낙관적 전망을 내놨지만, 현실적으로 회담에 상당한 진통이 따를 것이란 관측이 나오고 있습니다.AFP, 로이터 통신 등 외신을 종합하면 이스라엘과 하마스, 미국과 중동의 중재국 대표단은 이날 이집트에서 회동할 예정입니다.네타냐후 이스라엘 총리는 최측근 론 더머 전략담당 장관을 파견했고, 하마스에선 칼릴 알하야가 이끄는 대표단이 이집트에 도착했습니다.알하야는 지난달 9일 카타르 도하에 체류하던 중 이스라엘의 공습을 받았으나 생존한 인물로, 공습 약 한 달 만에 처음으로 이날 공식 석상에 모습을 드러냈습니다.미국에선 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너와 스티브 위트코프 특사가 참석할 것으로 예상됩니다.트럼프 행정부 1기에서 중동 특사로 활동했던 쿠슈너는 최근 가자지구 구상에 점점 더 많은 역할을 하고 있습니다.카타르와 이집트가 아랍권 중재국으로 나서고 있고, 하마스 주요 정치인들이 머물고 있는 튀르키예도 적극 개입하고 있습니다.회동 장소로는 가자 인근 시나이 반도의 엘아리시나 휴양지 샤름엘셰이크가 거론됩니다.이집트 외무부는 팔레스타인인 수감자 석방과 가자에 억류 중인 걸로 알려진 생존 인질 20명과 사망한 인질 시신 송환 방안에 논의가 집중될 거라고 밝혔습니다.이번 회담은 트럼프 대통령이 지난달 29일 발표한 가자지구 평화 구상을 이행하기 위한 첫 단계입니다.이 구상은 하마스가 억류한 이스라엘 인질을 전원 석방 또는 송환하고, 이스라엘이 군사작전을 중단하고 팔레스타인 수감자들을 풀어준다는 내용을 담고 있습니다.가자지구는 트럼프 대통령이 이끄는 '평화이사회'의 감독을 받는 팔레스타인 기술 관료들로 구성된 위원회가 관리하며, 미국과 아랍 등이 창설할 국제안정화군(ISF)이 가자의 치안과 국경 안보를 맡게 됩니다.하마스는 가자 통치에서 배제되고, 무장해제한 조직원에게는 사면이 주어집니다.이스라엘과 하마스는 트럼프 대통령의 이러한 구상에 찬성 의사를 밝히면서도 조건을 붙였습니다.미국은 현 상황을 성공적이라고 평가하면서 이스라엘과 하마스 양측에 신속한 이행을 압박하고 있습니다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 이번 주말 인질 석방과 전쟁 종료, 중동 평화를 이루기 위한 '매우 긍정적인 논의'가 있었다며, "이 논의는 매우 성공적이었으며 신속하게 진행 중"이라고 밝혔습니다.그는 "첫 단계가 이번 주 완료될 예정이라고 들었다"며 "모든 이에게 더 빨리 움직여달라고 부탁한다"고 적었습니다.마코 루비오 국무부 장관도 전날 NBC 방송에 출연해 트럼프 대통령의 가자 평화 구상이 신속하게 진행되길 바란다며 "질질 끌 수 있는 문제가 아니다. 3주 후에도 여전히 논의만 할 수는 없다"고 말했습니다.루비오 장관은 하마스 무장해제 및 기술관료 정부 수립이 쉽지는 않을 것이라면서도 지속적인 평화를 위해서는 중요하다고 강조했습니다.그러나 전문가들 사이에선 하마스의 무장해제와 이스라엘군의 점진적인 철수 등 세부사항을 두고 당사자 간 합의가 엄청난 진통을 겪을 것이란 전망이 나옵니다.파이낸셜타임스(FT)는 회담 관계자를 인용해 이스라엘이 병력 철수와 국제안정화군, ISF에 대한 세부사항도 협상하길 원한다고 전했습니다.하마스 협상대표인 알하야도 지난 4일 TV에 출연해 강경 입장을 밝혔습니다.그는 굴복하지 않을 것이라며 전쟁 중 자신의 아들과 모든 팔레스타인인의 죽음이 '승리의 연료이자 예루살렘으로 가는 길이며 점령군에게 영원히 남을 오점'이라고 주장했습니다.트럼프 대통령의 중단 요구에도 이스라엘의 가자 공격은 계속됐습니다.AP 통신에 따르면 가자시티 시파 병원은 5일 이스라엘군의 공습으로 최소 8명이 사망했다고 밝혔고, 가자 남부 나세르병원은 라파의 구호품 배급소 인근에서 4명이 총격으로 숨졌다고 밝혔습니다.하마스 내부에선 무장해제 및 인질 석방 조건을 두고 의견이 엇갈리는 것으로 전해집니다.월스트리트저널(WSJ)은 아랍 중재자들과 미 당국자들이 현실적으로 협상이 더 오래 걸릴 수 있다고 경고했다고 전했습니다.미국 한 고위 당국자는 협상의 공식적인 시한은 없지만, 인질과 포로 교환을 가능한 한 빨리 완료하는 게 목표라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)