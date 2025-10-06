1∼8월 식중독 환자수 7천884명…지난해 연간 수치 초과

▲ 국민의힘 한지아 의원

올 1∼8월 발생한 식중독 환자 수가 지난해 연간 누적 환자 수를 넘어선 것으로 집계됐습니다.국회 보건복지위원회 소속 국민의힘 한지아 의원이 식품의약품안전처로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 1∼8월 누적 식중독 환자 수는 7천884명으로 나타났습니다.지난해 연간 환자 수 7천624명을 8개월 만에 넘어섰습니다.원인별로는 노로바이러스가 2천308명, 29.3%로 가장 많았고 살모넬라가 825명, 10.5%로 뒤를 이었습니다.발생 시설별로는 집단급식 시설에서 환자 수 증가가 두드러졌습니다.올해 1~8월 기준 초·중·고 등 학교에서 발생한 환자는 2천66명으로 지난해 1천482명보다 약 1.4배 증가했고, 어린이집은 지난해 47명에서 올해 810명으로 17배 이상, 유치원은 지난해 112명에서 올해 370명으로 3배 이상 각각 증가했습니다.식중독 환자 수 증가는 폭염과 무관하지 않은 것으로 보입니다.한국개발연구원 나라경제 보고서는 기온이 1도 오를 경우 살모넬라는 약 47% 증가한다고 분석했고, 한국보건사회연구원의 '기후변화와 식중독 발생 예측' 보고서에서도 평균기온이 1도 오를 때마다 식중독 건수는 5.3%, 환자 수는 6.2% 각각 증가한다고 밝혔습니다.한지아 의원은 "기후변화로 인한 식중독 발생 위험이 상시적 위기로 다가오고 있다"며 "특히 어린이집·유치원·학교 등 집단시설의 급식 안전 관리를 강화하고 기후변화에 대응한 먹거리 안전 대책 마련이 시급하다"고 말했습니다.(사진=한지아 의원실 제공, 연합뉴스)