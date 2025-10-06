레저보트 밀입국 중국인…검거 중 바다 떨어졌다 구조

▲ 밀입국 의심 선박 검거

레저보트를 타고 충남 태안 해역을 통해 밀입국하려던 중국 국적 8명이 검거돼 경찰 조사를 받고 있습니다.오늘(6일) 태안해양경찰서에 따르면 어젯밤 11시 38분쯤 육군 레이더 기지로부터 미확인 선박이 태안 가의도 인근 해상으로 접근하고 있다는 신고를 받아 경비함정 등 8척과 육군정 2척을 급파했습니다.태안해경은 밀입국 의심 선박을 군·경 합동으로 추적, 이날 새벽 1시 43분쯤 태안해역 가의도 북서방 22해리(약 40㎞) 해상에서 검문검색을 통해 검거했습니다.해당 레저보트에는 중국 국적의 8명이 타고 있던 것으로 확인됐습니다.검문검색 과정에서 승선원 1명이 해상으로 추락했지만, 30여 분만인 새벽 2시 2분쯤 해상 추락자 1명을 안전하게 구조했습니다.태안해경 관계자는 "검거된 선박에는 승선원 8명(중국 국적)이 타고 있었다"며 "관계기관과 긴밀한 공조를 통해 밀입국 혐의 등 자세한 경위를 조사할 방침"이라고 밝혔습니다.(사진=태안해양경찰서 제공, 연합뉴스)