뉴스

김주형, PGA 투어 샌더슨 팜스 챔피언십 공동 11위

서대원 기자
작성 2025.10.06 08:01 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
김주형, PGA 투어 샌더슨 팜스 챔피언십 공동 11위
▲ 김주형

미국프로골프(PGA) 투어 샌더슨 팜스 챔피언십에서 김주형 선수가 올 시즌 두 번째로 좋은 성적인 공동 11위로 마쳤습니다.

김주형은 미국 미시시피주 잭슨의 잭슨 컨트리클럽에서 열린 대회 마지막 라운드에서 버디 4개, 보기 2개로 2언더파를 쳤습니다.

최종 합계 15언더파를 기록한 김주형은 공동 11위에 자리했습니다.

한 타 차로 '톱10'에 들진 못했지만, 올 시즌 두 번째 '톱15' 성적을 내며 자신감을 끌어올렸습니다.

김주형이 올 시즌 가장 좋은 성적을 낸 건 올해 2월 AT&T 페블비치 프로암에서 거둔 공동 7위입니다.

김주형은 이번 대회 결과로 페덱스컵 포인트 순위를 99위에서 7계단 오른 92위로 끌어올렸습니다.

PGA 투어는 가을 시리즈까지 치른 뒤 페덱스컵 순위 100위 안에 들어야 내년에도 PGA 투어에서 뛸 수 있습니다.

다만 김주형은 2023년 10월에 열린 2022-2023시즌 PGA 투어 슈라이너스 칠드런스 오픈에서 2연패 달성에 성공하면서 2026년까지 페덱스컵 포인트 순위와 관계없이 투어 카드를 확보한 상태입니다.

함께 출전한 안병훈은 최종 합계 11언더파 공동 29위로 마쳤습니다.

안병훈의 페덱스컵 포인트 순위는 기존 73위에서 78위로 떨어졌습니다.

미국의 스티븐 피스크가 최종 합계 24언더파로 PGA 투어 첫 승을 거뒀습니다.

(사진=게티이미지코리아)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지