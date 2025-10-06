러트닉 만난 김정관 "외환 시장 민감성에 상당한 공감대"

▲ 김정관 산업장관(왼쪽)과 러트닉 미 상무부 장관

한미 관세협상 후속 조치 논의를 위해 연휴 기간 미국으로 급파된 김정관 산업부 장관이 "한국 외환 시장의 민감성에 대해 (한미 간) 상당한 공감대가 이뤄졌다고 생각한다"고 말했습니다.러트닉 미 상무장관과의 회담차 비공개로 방미했다가 귀국한 김 장관은 인천공항에서 기자들과 만나 "양국이 서로 이견을 좁혀가는 중"이라면서 이렇게 말했습니다.김 장관은 우리 측이 요구하고 있는 한미 무제한 통화 스와프 요구에 대해서는 "논의는 있었다"면서 "진전이라기보다는 우리 외환 시장이 이 딜(deal)로 받는 충격, 영향에 대해 공감대가 있었다고 생각한다"고 재차 말했습니다.김 장관은 러트닉 장관과의 면담에서 "정부가 생각하는 국익과 시장의 안정성, 한미 관계의 중요성에 대한 논의가 있었다"며 직접 투자와 보증 비율, 투자처 선정 관련 등과 같은 구체적 논의는 진행되지 않았다고 말했습니다.김 장관은 러트닉 장관과 "멀지 않은 시간 내 다시 또 만날 것으로 예상한다"면서 시점은 이달 말 경주에서 열리는 APEC 정상회의 전이 될 가능성이 높다고 예상했습니다.(사진=산업통상자원부 제공, 연합뉴스)