오늘 전국서 667만대…오후부터 양방향 정체 예상

<앵커>



먼저 추석날인 오늘(6일) 아침 고속도로 상황은 어떤지, 서울요금소에 나가 있는 저희 취재기자 연결해보겠습니다.



동은영 기자, 아직 이른 시간이라 도로가 막히진 않고 있죠?



<기자>



성묘와 친지 방문, 나들이 인파가 몰리면서 오늘 오후 무렵부터 고속도로 주요 구간 양방향 모두에서 정체가 예상되는데요.



지금은 본격적으로 정체가 시작되지 않았기 때문에 전 구간 차량 흐름이 원활한 편입니다.



아침 7시 기준, 이곳 서울요금소에서 출발하면 부산까지 5시간 반이 걸립니다.



광주까지는 4시간 50분, 강릉은 3시간, 목포는 5시간 20분, 울산은 5시간 10분이 걸립니다.



고속도로 CCTV 화면 살펴보겠습니다.



우선 경부고속도로 천안분기점 부근입니다.



차량들이 많이 몰리지 않아서 부산 방향과 서울 방향 모두 흐름 원활합니다.



서해안고속도로 목감나들목 부근 상황도 보시겠습니다.



목포로 가는 방향 차가 조금 늘었지만 아직 소통 원활합니다.



영동고속도로 여주분기점 구간입니다.



목포로 가는 방향 차량이 모두 막힘 없이 운행하고 있습니다.



강릉 방향으로 가는 차가 조금 늘었지만 아직 소통 원활합니다.



한국도로공사는 오늘 전국에 667만 대의 차량이 이동할 것으로 보고 있습니다.



수도권에서 지방으로 49만 대가, 지방에서 수도권으로 51만 대가 이동할 것으로 예상됩니다.



지방으로 내려가는 고속도로는 오후 3시에서 4시쯤 가장 정체가 심했다가, 밤 11시에서 12시쯤 정체가 해소될 전망입니다.



서울 방향 정체는 오후 4시에서 5시쯤 절정에 달한 뒤, 내일 새벽 1시에서 2시쯤에서야 차츰 해소될 걸로 예상됩니다.



이번 연휴 고속도로 통행료 면제 혜택은 내일까지 적용됩니다.



(현장중계 : 박영일, 영상편집 : 박진훈)