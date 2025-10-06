뉴스

[날씨] 추석 전국 대부분 비…보름달 보기 어려울 듯

<앵커>

이번 연휴는 대체로 흐리고 비 오는 날씨가 이어지고 있습니다.

한가위 보름달을 볼 수 있을지 박세림 캐스터가 전해드립니다.

<기상캐스터>

풍요로운 명절 추석입니다.

이른 시간 귀성길 또 성묘길 오르시는 분들 계실 텐데요.

오늘도 궂은 날씨가 예상돼 이동하실 때 참고하셔야겠습니다.

현재 중부와 경상권을 중심으로 시간당 5mm 안팎의 비가 내리고 있습니다.

이 비는 내일까지 이어질 텐데요.

강원 산지에 최고 80mm 이상, 동해안과 경기 남서부, 충남에 최고 60, 그 밖의 내륙 지역에도 최고 40mm의 비가 예상됩니다.

특히 강원 산지를 중심으로는 오늘 오후부터 내일 새벽 사이 강하게 비가 집중될 것으로 보여 유의하셔야겠습니다.

안타깝게도 이번 추석에는 전국 대부분 지역이 보름달을 보기 어렵겠습니다.

다만 일부 남해안과 제주 지역은 구름 사이로 보름달을 볼 수 있겠고요.

오늘 달이 뜨는 시각은 서울을 기준으로 5시 32분경입니다.

현재 기온 보시면 서울이 20.1도, 대구 19.9도로 시작하고요.

낮 기온 서울 20도, 대구 22도, 광주 26도로 비가 내리면서 대체로 서늘하겠습니다.

중부 지방은 모레 새벽까지 비가 이어지겠고요.

수요일과 목요일 사이에는 동해안을 중심으로 비가 내리겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
