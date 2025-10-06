충전 마친 전기차 불났다…"당장 집도 못 가고" 날벼락

<앵커>



어제(5일) 경기 수원의 한 아파트 단지 지하주차장에서 전기차에 불이 났습니다. 연휴 날 아침부터 주민 수십 명이 대피하는 불편을 겪었습니다.



신정은 기자입니다.



<기자>



지하 주차장 천장을 따라 시뻘건 불꽃이 튀기 시작하더니 순식간에 불길이 번집니다.



화재 경보음과 함께 폭발음이 들리기 시작합니다.



어제 오전 8시 4분쯤 경기도 수원의 한 아파트 단지 지하 주차장에서 전기 차량에 불이 났습니다.



소방 당국이 장비 19대, 대원 57명을 투입해 40여 분 만에 큰 불길을 잡으면서 다행히 인명피해는 없었지만, 추석 연휴 아침 주민 수십 명이 대피하는 등 불편을 겪었습니다.



주변 차량 2대도 불에 타버렸습니다.



[화재 피해차량 차주 : 오늘 당장 집에 가야 되는데 집에도 못 가고. 아침에 일찍 가려고 했는데 차가 이렇게 되어서.]



소방 당국은 불이 난 전기 차량을 지하에서 지상으로 옮긴 다음에 수조에 담가서 완전히 불을 껐습니다.



화재 직후 불을 끄려던 관리사무소 50대 직원은 연기를 마셔 병원으로 옮겨졌습니다.



아파트 단지 앞 도로는 지하 주차장으로 들어가지 못하는 차량들로 가득 찼습니다.



주차장 안에 매캐한 연기가 가득 차면서 차량의 진입이 한때 통제된 겁니다.



[엄준/아파트 주민 : 지하에 냄새가 나서 아이들이랑 갈 수가 없어서.]



불이 난 전기 차량은 독일 벤츠사 제품으로 새벽 5시쯤 충전을 마치고 주차 중이었던 것으로 알려졌습니다.



경찰과 소방 당국은 차주의 진술 등을 토대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 윤 형, 영상편집 : 박진훈)