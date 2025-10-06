미 국무 "하마스, 반드시 무장해제돼야…평화구상 2단계의 핵심"

▲ 마코 루비오 미국 국무부 장관

마코 루비오 미국 국무부 장관은 팔레스타인 무장정파 하마스의 "무장해제는 반드시 이뤄져야 하며, (가자지구 평화구상) 2단계의 핵심"이라고 강조했습니다.루비오 장관은 현지시간 5일 ABC 뉴스 인터뷰에서 도널드 트럼프 대통령이 제시한 가자지구 평화구상의 첫 단계인 인질·수감자 교환 및 이스라엘군의 가자지구 1단계 철수에 이어 2단계로 하마스 무장해제와 팔레스타인 과도정부 수립이 이어질 것이라면서 이렇게 말했습니다.루비오 장관은 "가자지구에서 이스라엘의 안보를 향한 위협이 존재하는 한, 그것이 하마스든 또는 하마스를 잇는 조직이든 가자지구 내부에서 로켓을 보유하고 터널을 건설하며 이스라엘 시민을 납치하고 살해하고 강간하는 조직이 존재하는 한, 평화는 존재하지 않을 것"이라고 말했습니다."따라서 무장해제는 반드시 이뤄져야 한다"고 말한 루비오 장관은 "그것이 두 번째 단계의 핵심 요소가 될 것"이라고 강조했습니다.이어 "하마스는 존재 목적 자체가 이스라엘 국가를 위협하는 것"이라며 "지속적인 평화를 지지하는 사람이라면 하마스 또는 가자지구에서 활동하려는 다른 무장 테러리스트 조직의 해체에 찬성해야 한다"고 말했습니다.루비오 장관은 하마스 무장해제와 함께 "팔레스타인의 기술관료들이 주도하는 국제 통치 구조"를 만드는 것이 평화구상 2단계에서 진행돼야 할 일이라고 제시했습니다.그는 "이스라엘이 이 선(트럼프 대통령이 제시한 1차 철수선)으로 후퇴한 후에" 이뤄질 일이라면서 "해내기 조금 어려운 일이지만, 분쟁의 종식에 지속성을 부여하게 될 것"이라고 말했습니다.루비오 장관은 트럼프 대통령이 하마스에 인질 석방 시한으로 최후 통첩한 미 동부시간 기준 이날 오후 6시를 앞두고 이집트에서 진행될 이스라엘과 하마스 간 인질·수감자 교환 협상은 "누가 와서 그들을 데려갈 것인가, 교환을 위한 교차 지점은 어디가 될 것인가" 등과 같은 "세부 절차를 해결"하는 것이라고 설명했습니다.그는 트럼프 대통령의 맏사위인 제러드 쿠슈너와 스티브 위트코프 중동특사가 이끄는 "우리 팀이 카이로에 도착할 때쯤이면 이 일의 90%가 해결돼 있고, 우리는 단지 절차적 세부 사항을 마무리하는 정도이길 바란다"며 "인질이 가능한 한 빨리 이동하기를 바란다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)