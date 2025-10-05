[여론조사] '관세협상 잘하고 있다' 55%…'미국 요구 과도' 88%

이미지 확대하기

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 전국 조사 일시 : 2025년 10월 1일~2일

조사 대상 : 전국에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본크기 : 1,000명 (표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p)

표집방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당추출

응답률 : 12%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2025년 8월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

추석 연휴를 맞아 실시한 SBS 여론조사에서 미국과의 관세협상 대응을 잘하고 있다는 답변이 과반이었습니다.구체적으로, 미국과 진행 중인 관세협상에서 이재명 정부가 어떻게 대응하고 있다고 보는지 물었습니다.'잘하고 있다' 55%, '잘못하고 있다' 39%로 조사됐습니다.미국이 현재 우리나라에 부과하는 상호관세 25%를 일본과 동일한 15%로 낮추려면 3,500억 달러, 우리 돈 약 490조 원을 전액 현금으로 미국에 투자하라고 요구하는 데 대한 생각도 알아봤습니다.'지나치게 과도하다' 68%, '과도한 편이다' 20%로 10명 중 9명가량은 미국 요구가 과도하다고 답했습니다.'미국 입장에선 요구할 만하다'는 7%였고, '우리가 수용할 만하다'는 2%에 불과했습니다.지역별, 연령대별, 지지정당별 구분 없이 과도하단 의견이 압도적으로 많았습니다.이달 말 경주에서 열릴 APEC 정상회의를 통해 어느 분야에서 가장 큰 효과가 있을 거라고 보는지도 조사했습니다.응답자의 31%는 '한미 관세협상 타결'을 꼽았습니다.'한국 위상 강화'가 18%, '남북·북미관계 개선'이 11%였고, '지역경제 활성화'와 '투자 유치 증대'가 각각 10%로 뒤를 이었습니다.이재명 대통령이 UN 총회 기조연설에서 밝힌 한반도 평화 구상, 'END'에 대한 여론도 알아봤습니다.교류, 관계 정상화, 비핵화란 이 구상에 대해 어떻게 생각하는지 물었는데, '남북관계에 특별한 영향이 없을 것'이란 평가가 35%로 가장 많았습니다.'현실적 접근법으로서 한반도 평화를 이끌어낼 것'이란 긍정적 평가는 33%, '북한 핵을 용인하는 결과만 낳을 것'이란 부정적 평가는 22%로 나타났습니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 1일부터 2일까지 이틀 동안 무선 전화면접조사를 통해 전국 유권자 1,000명의 응답을 얻었고, 응답률은 12%였으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p입니다.