SBS 추석 여론조사…우리 정부, 관세협상 대응은?

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 전국 조사 일시 : 2025년 10월 1일~2일

조사 대상 : 전국에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본크기 : 1,000명 (표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p)

표집방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당추출

응답률 : 12%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2025년 8월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

추석을 맞아 SBS가 정치, 경제, 사회 등 각 분야에 걸쳐 여론조사를 했습니다.오늘은 외교, 통상 분야에 대한 조사 결과를 공개합니다.미국과의 관세협상에서 이재명 정부가 어떻게 대응하고 있다고 보는지 질문했습니다.현재 우리나라에 부과되고 있는 25% 관세를 일본과 동일한 15%로 낮추기 위해 3,500억 달러를 현금으로 투자하라는 미국의 요구에 대해 어떻게 생각하는지도 물었습니다.이달 말 경주에서 열릴 APEC 정상회의를 통해 어떤 분야에서 가장 큰 효과가 있을지, 기대효과를 묻는 질문도 했습니다.이재명 대통령이 UN 총회 기조연설에서 밝힌 한반도 평화구상 'END', 즉 교류, 관계 정상화, 비핵화라는 구상에 대해 어떻게 생각하는지도 조사했습니다.잠시 후 SBS 8뉴스에서 자세한 여론조사 결과 전해 드립니다.이번 조사는 SBS가 여론조사 기관 입소스에 의뢰해 지난 1일부터 2일까지 이틀 동안 무선 전화면접조사를 통해 전국 유권자 1,000명의 응답을 얻었고, 응답률은 12%였으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p입니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 SBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.